Seis innovaciones que están transformando los hogares en Colombia

Hace unos años, abrir la puerta de la casa desde el celular parecía toda una escena de ciencia ficción. Sin embargo, con el auge de la domótica, hoy todo esto es una realidad: Las tecnologías penetraron en los hogares y con ello, las viviendas empezaron a cobrar vida.

Su componente de innovación ha tenido tanta fuerza en el planeta que incluso, ha derrumbado el pronóstico negativo que algunos auguraban con la llegada de la pandemia. Por ejemplo, el más reciente informe anual de “Smart Home” elaborado por la firma Statista revela que el mercado de hogares inteligentes pasará de generar ingresos de US $ 77,3 mil millones en el mundo a US $ 175,7 mil millones para el 2025.



De acuerdo con Edwin Parra, CEO de SEA Soluciones, empresa especializada en la implementación de tecnologías para los hogares, si bien el fenómeno de las casas inteligentes se ha ido popularizando desde hace años en países como Estados Unidos, Singapur o Corea del Sur, en Colombia, este ha reportado un crecimiento favorable en los últimos meses a raíz del coronavirus.



Según explica el experto, con la pandemia, “la casa pasó a asumir el rol de la escuela, el cine o la oficina, donde las personas aprovechan las 24 horas para realizar sus tareas diarias”, por lo que cada día son más los colombianos que se están preocupando por adecuar y automatizar sus espacios para mejorar su calidad de vida.



Pero, ¿cuáles son esas tecnologías o innovaciones que están transformando los hogares en el país y que conquista a los colombianos en tiempos de pandemia? Parra responde:



1. Cerraduras electrónicas: Evitar el contagio del virus de cualquier forma se ha convertido en una prioridad de la gente. Por eso, algunas familias han decidido apostarle a estas herramientas que le ayudan a controlar el ingreso a las casas desde el celular, sin tener contacto con chapas ni llaves de segundas personas.



2. Sensores de seguridad: Según una reciente encuesta elaborada por el Dane, en ciudades como Bogotá, la percepción de inseguridad de sus habitantes se ubica en un 84 %. Esto ha llevado a muchas familias a apostarle a la integración de sistemas de seguridad a sus casas, entre ellos, sensores que detectan la presencia de personas intrusas a sus hogares y que tienen la capacidad de lanzar una alerta o mensaje de texto al celular desde cualquier lugar del país.



3. Iluminación inteligente: Esta es una innovación en la que los colombianos controlan la iluminación de sus hogares, a través de controles y sensores, generando diferentes escenas de luz, que le permiten tener mayor calidez y comodidad todo el tiempo que hoy día permanecen en casa.



4. Sistemas de audio distribuido: Con el coronavirus, ir al cine, al teatro o a una discoteca es casi imposible, por lo que las experiencias acústicas y audiovisuales en casa se han convertido en una prioridad para algunas familias. Por eso, ya muchos hogares han decidido integrar a sus hogares software y tecnologías que le brindan la posibilidad de activar sonidos de manera automatizada en cualquier parte de su casa y experimentar las emociones y sensaciones que cualquier persona podría vivir en uno de los espacios anteriormente mencionados.



5. Cortinas automatizadas: Si bien esta una de las innovaciones que más ha penetrado en los hogares de lujo colombianos en los últimos años, también se ha popularizado en época de pandemia debido a la facilidad que genera de controlar automáticamente la entrada de luz de la casa, evitando el daño de muebles, pisos y otros elementos del hogar.



6. Sistemas de termoregulación: Según el CEO de SEA Soluciones, esta es una innovación que es muy acogida por los habitantes de ciudades con temperaturas frías como Bogotá y que cada día conquista a más hogares por su habilidad de regular la temperatura ambiente de acuerdo a las preferencias de la persona, quien podrá prender y apagar los sistemas a su conveniencia, contribuir a la disminución de gasto de energía y con ello, proteger el medio ambiente.



“Sin lugar a dudas, con el coronavirus, la casa se convirtió en el escenario personal, familiar y laboral donde la gente desarrolla la mayoría de sus tareas diarias, por lo que muchos han decidido valerse de la tecnología para hacer de este lugar un espacio único, armonioso e inteligente, donde permanecer dentro de cuatro paredes no sea una tortura, sino una experiencia diferente como la que ofrece un videojuego”, añade Parra.



SEA Soluciones es una empresa colombiana que a la fecha ha desarrollado más de 230 proyectos de implementación de tecnologías para hogares y que logró en el 2020 un crecimiento del 22 %, gracias al auge de las ‘smart home’ en Colombia.



Esta compañía proyecta para el cierre de 2021 registrar un incremento de su operación en un 30 %, penetrando en nuevas ciudades del territorio nacional y participando en proyectos inmobiliarios interesados en hacer de la automatización una tendencia de los futuros hogares colombianos.