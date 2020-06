Seis consejos de bioseguridad para el regreso a la ‘nueva normalidad’

Poco a poco el país está regresando a lo que conocemos como “la nueva normalidad”, luego de permanecer varios meses en confinamiento a causa del Covid-19.



La economía y los mercados nacionales están teniendo una apertura gradual, por lo que hay que tener en cuenta algunos consejos a la hora de visitar o salir a algún lugar público, para prevenir futuros contagios.



Liberty Seguros comparte una serie de recomendaciones para que la salida al trabajo, tiendas de mercado, banco, entre otros lugares sea lo más segura posible.



1. TAPABOCAS Y LAVADO DE MANOS

Lo más importante es el uso del tapabocas, seguido del lavado de manos y del distanciamiento de 2 metros entre persona y persona en cualquier lugar público. Aunque estas recomendaciones parecen obvias, no está de más recordarlas, pues son la forma más efectiva de prevenir el contagio y la propagación del virus.



2. DESINFECTE SU VEHÍCULO



Si su medio de transporte usual es el carro particular, desinfecte las zonas de mayor contacto para evitar crear focos de la infección. Antes de subirse, aplíquese desinfectante en las manos o lávelas con agua y jabón. Humedece un paño con agua y jabón o con alcohol para desinfectar las manillas de las puertas, luego limpie el sistema de aire acondicionado, el volante, palancas de direcciones, palanca de cambios, tablero y la radio. No olvide la palanca de apertura de capó, tapa de gasolina y cinturones de seguridad. Este proceso no lleva más de 5 minutos y sí contribuye a la protección y cuidado de su salud.



3. LIMPIE SU COMPUTADOR DE TRABAJO



En la oficina o en casa, desinfecte su computador diariamente de ser posible, así estará más tranquilo y seguro a la hora de trabajar. Primero lávese las manos con agua y jabón, luego humedezca un paño sin pelusa - ojalá de microfibra - con agua caliente y un poco de jabón, no empaparlo. Moje una esquina del paño con alcohol isopropílico y deje que el alcohol se evapore, por último, frote el paño sobre todas las superficies del laptop, incluyendo teclado, mouse, monitor y cableado, con esto ya quedará listo para su uso.



4. CITA PARA CORTES DE PELO EN SALONES DE BELLEZA



Si necesita ir al salón de belleza, procure lavarse el cabello en casa para reducir el tráfico cerca del área de lavado. En lo posible llame previamente para programar una cita en el horario que desee. Espera en su carro o en un lugar alejado hasta que sea la hora de la cita; no olvide preguntar por las prácticas de desinfección de los instrumentos del salón.



5. DESINFECTE EL CAJERO AUTOMÁTICO



Si tiene que retinar dinero y pensaba ir a un banco, pregúntese si hay manera de recurrir a un cajero automático, de esta forma evitará las aglomeraciones de las instalaciones bancarias.



En lo posible pase una toallita desinfectante antes de usarlo o lleve unos guantes desechables, en caso de no tener esos implementos, terminada la transacción aplíquese desinfectante para manos.



6. EVITE UTILIZAR GIMNASIOS EXTERIORES



Cuando decida salir al parque, bien sea a caminar o a jugar con sus hijos, elija uno que esté cerca de su casa para evitar utilizar el transporte público y exponerse al Covid-19.

Mantenga una distancia de 2 metros de los demás, evite utilizar los juegos y gimnasios exteriores de los parques, así como las bancas, y salga siempre en el horario establecido por las autoridades locales.



Otra recomendación es que una vez esté en casa, cambie de ropa a una limpia. Lo más aconsejable es mantener la misma muda y par de zapatos para salir. Aunque parezca difícil acostumbrarnos, poco a poco volveremos a la “nueva normalidad” y si lleva a cabo todas estas recomendaciones podrá estar más seguro dentro y fuera de cualquier lugar.