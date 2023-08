Camiseta de la Selección Colombia: ¿hay restricciones para usarla?

Dominic Fabian Wolf es conocido en redes sociales como 'El alemán colombiano' y se ha dedicado a producir contenido sobre la cultura colombiana. En varios de sus videos, además, utiliza la camiseta de la Selección Colombia de fútbol.



Recientemente, Wolf publicó un video explicando que ya no utilizará más esta prenda por una solicitud expresa de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Al respecto, han surgido varias preguntas: por qué se dio la petición y si hay alguna restricción para que los hinchas de la 'triculor' usen la prenda.



Pues bien, al respecto, la FCF explicó que no se puede utilizar la camiseta de la Selección incentivando actividades comerciales o marcas que no son patrocinadoras del equipo.



"A nuestro juicio se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000", aparece en la comunicación de la FCF.



La decisión mencionada se refiere al Régimen Común sobre la propiedad industrial para la Comunidad Andina de la que hace parte Colombia. En ella se establecen medidas sobre patentes, invenciones, diseños industriales, científicos y todo lo referente a marcas.



Precisamente, en el artículo 155 del capìtulo III se establece que el titular de una marca puede imponer determinados usos a terceros con respecto a dicha marca. Este artículo fue el principal sustento de la FCF para hacer la solicitud del youtuber.



Es por eso que la organización manifestó: "El problema es que el 'influencer' utiliza la camiseta y realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo".



