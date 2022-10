¿Al fin habrá premio económico para la Selección Sub-17 femenina?

Este 26 de octubre la selección colombiana sub-17 de mujeres hizo historia: llegó a la primera final mundial de fútbol de Colombia. En este caso, el Mundial Femenino que se está disputando en India.

El pase a la final lo consiguieron tras derrotar a Nigeria 6-5 en lanzamientos desde el punto penalti.



Ahora bien, de ser ganadoras el reconocimiento en el mundo deportivo sería importante ¿y el premio? Un debate se desató en torno a este tema después de que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fúbtol, asegurara que no iba a haber ninguna retribución económica por su participación en el Mundial.

“Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs (aficionadas)”, aseguró el líder de la FCF. Después la Federación emitió un comunicado donde aclaró que sí habrá un premio para las jugadoras.

“Sí, Habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria la definirá el Comité ejecutivo en nuestra próxima reunión”, dijo desde India Álvaro González, el delegado de Colombia, presidente de Difútbol y segundo vicepresidente de la Federación.

¿Cuáles son los premios del Mundial Femenino?

La FIFA, para este tipo de torneos, no considera un reconocimiento económico en el reglamento de la competencia. El artículo 47 de la normativa establece que las federaciones que participan reciben una placa conmemorativa y sus miembros, un certificado de participación.



Asimismo, quienes clasifican a los tres primeros puestos del Mundial tendrán una medalla de oro para la selección campeona, de plata para la subcampeona y de bronce para el tercer lugar.

El equipo ganador también recibirá un trofeo. Al finalizar el torneo, se darán premios especiales como la Bota de Oro, a la goleadora, el Guante de Oro, a la arquera menos vencida, Balón de Oro, a la mejor jugadora del torneo y más.

¿Y la Federación Colombiana?

En el comunicado oficial emitido por la FCF, aclararon que su normativa no establece premios económicos en esa categoría tanto para hombres como mujeres.

"Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la Fifa – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022", indicaron.



En este sentido, la Federación dará un premio económico del que todavía no se sabe con claridad su cuantía.

