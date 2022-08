La fortuna que Serena Williams ha consolidado durante su carrera

"La cuenta atrás ha comenzado": con esas palabras la estrella del tenis Serena Williams anunció el martes su próxima retirada de las canchas, luego de una carrera de más de 25 años en la que conquistó 23 títulos de Grand Slam haciendo historia en el deporte de la raqueta.



"Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir tomar un nuevo camino. Siempre es un momento difícil cuando amamos tanto lo que hacemos. Y Dios sabe que amo el tenis. Pero ahora la cuenta atrás ha comenzado", explicó la estadounidense de 40 años en su cuenta de Instagram y en una entrevista a la revista Vogue.



"Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y, finalmente, descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas", subrayó.



"No quiero volver a quedarme embarazada siendo deportista. Debo elegir entre tener los dos pies en el tenis o fuera. Voy a cumplir 41 años, así que debo elegir", añadió Serena, que valora tener un segundo hijo luego de su embarazo complicado de Olympia en 2017.

¿De cuánto es la fortuna de Serena?

Ser una de las tenistas más reconocidas del mundo la llevó a ubicarse, en 2021, en el puesto número 3 de los tenistas mejor pagados en ese año, según la revista FORBES. Esto implica una fortuna de alrededor de 260 millones de dólares.



En pesos colombianos, más de 1 billón: $1.130.463.104.211.



Durante su carrera ha logrado tener más de 94 millones de dólares siendo la jugadora de tenis con más ingresos de la historia. Duplica a la siguiente jugadora, que es su hermana Venus Williams con ganancias de 42 millones de dólares.

Además de ser tenista, Williams también ha consolidado un portafolio de inversiones. Serena Ventures, es la firma de capital de riesgo que dirige y que desde 2014 ha invertido en más de 30 startups.



Ella ha destacado que busca invertir en empresas fundadas por mujeres o minorías para ser más inclusiva.



Junto a ello, según FORBES, a través de su fondo de capital de riesgo logró recaudar 111 millones de dólares en su ronda de financiación inaugural que fue en marzo de 2022.

También vale la pena destacar que su esposo es Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, quien tiene una fortuna de 70 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de FORBES en 2019.



Una parte de esa fortuna proviene de los negocios en común que tiene con la tenista.

Serena también ha consolidado riqueza a raíz de los patrocinios que ha hecho en su carrera. A ella la patrocinan marcas como Gatorade y Nike.



"Una evolución"

"Nunca me gustó la palabra retirada. No tengo la impresión de que es una palabra moderna", explica Serena en Vogue. "Pienso en ello como una transición y quiero utilizar esa palabra de forma adecuada, porque es una palabra muy específica e importante para mucha gente".



"Quizás lo que quiero describir es una evolución. Estoy evolucionando al alejarme del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí", añadió. La antigua N.1 del mundo no indicó en qué momento se retirará, pero el US Open, que conquistó en seis ocasiones y para el que figura este año en la nómina de inscritos, parece ser el lugar idóneo para el adiós.



"Desgraciadamente no estaba preparada para ganar Wimbledon este año", explicó para Vogue. "Y no sé si estaré preparada para ganar en Nueva York. Pero lo voy a intentar", indicó.



PORTAFOLIO

Con información de EFE*