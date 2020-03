Servicios digitales, un mercado que crece impulsado por el coronavirus

La pandemia del coronavirus está impulsando la demanda de servicios de videoconferencia, cursos virtuales y salud electrónica ante las medidas adoptadas por empresas, Gobiernos y entidades para evitar el contagio y quedarse en casa que han vuelto la vida aún más hiperconectada.



(‘Los servicios del Gobierno deben ser más digitales’).

El coronavirus ha obligado a que se tomen medidas urgentes, que van desde la cancelación de congresos hasta la adopción del teletrabajo y la suspensión de las actividades académicas, provocando que cerca 363 millones de alumnos de todo el mundo están privados de clase, según la Unesco.



Twitter, por ejemplo, emitió una recomendación a todos sus empleados para que trabajen desde casa hasta nuevo aviso, una medida similar a la adoptada por las también estadounidenses Apple e IBM en "áreas altamente impactadas".



Si bien las firmas tecnológicas se han visto impactadas por la sacudida de los mercados, incluyendo sus finanzas, la demanda de sus servicios crece en la medida en la que países como Italia o España recomiendan realizar actividades desde casa.



(¿A quién le sirven los servicios digitales ciudadanos?).



Incluso la Casa Blanca pidió a gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Apple que ayuden a los investigadores médicos a avanzar en su respuesta al coronavirus mediante la inteligencia artificial, además de solicitar a Twitter y Facebook que combatan la desinformación sobre la enfermedad.



TODO EN CASA



Pese a que su cadena de suministro puede verse afectada por la paralización de las fábricas, el comercio electrónico está llamado a ser protagonista en este contexto e incluso los minoristas "podrían beneficiarse si los consumidores se ven obligados a pasar más tiempo en casa", según un reporte publicado por analistas de UBS Wealth Management.



Desde la semana pasada empresas que ofrecen entretenimiento sin necesidad de moverse del sillón sacan ventaja en Wall Street. Entre ellas destaca la plataforma de "streaming" Netflix, que ha avanzado casi un 16 % este año; la desarrolladora de juegos para celulares Zynga, que lleva ganancias acumuladas del 15 %; la red social Twitter, un 9 %, o el gigante del comercio electrónico Amazon, casi el 5 %.



CONFERENCIAS DIGITALES



Pablo Marrone, líder de colaboración para Latinoamérica de la firma estadounidense Cisco, reconoció que el uso de los servicios de videoconferencia Webex "se ha disparado" y comentó "que las suscripciones gratuitas en los países afectados aumentaron 7 veces por encima de las tasas de inscripción previas al brote".



"Por ejemplo, vimos el volumen de reuniones de Webex que normalmente sucedería en un mes completo en Japón y Corea del Sur en los primeros diez días de marzo. Continuamos viendo aumentos sin precedentes en la cantidad de tiempo que pasamos en las reuniones de video de Webex en Japón, Singapur, China, Corea del Sur e Italia". Marrone cree que esta tendencia continuará en tanto que más del 30 % de sus principales clientes globales han pedido ayuda para escalar el trabajo remoto, "ya sea aumentando el número de usuarios con acceso a Webex Meetings o el volumen general de las reuniones de Webex que tienen lugar".



Este no es un caso aislado, Zoom Video Communications, especializada en videoconferencias, se ha revalorizado un 69 % desde el comienzo del año, o Slack Technologies, un sistema de mensajería interna, ha subido un 20 % en ese mismo período.



AUMENTAN BÚSQUEDAS PARA PREVENIR DESINFORMACIÓN



El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, anunció que las búsquedas sobre "consejos de limpieza de coronavirus" aumentaron más del 1.700 % al cabo de una semana en Estados Unidos y que el equipo Trust & Safety ha estado trabajando para combatir la desinformación.



Además, "empleados, educadores y estudiantes están utilizando productos como Gmail, Calendar, Drive, Classroom, Hangouts Meet y Hangouts Chat, así como G Suite for Education, para ser productivos mientras trabajan y aprenden de forma remota, incluidos cientos de miles de estudiantes en Hong Kong y Vietnam, donde las escuelas han sido cerradas".



CLASES "ONLINE"



A raíz de la declarada pandemia, la plataforma virtual estadounidense Coursera permitirá a todas las universidades afectadas del mundo acceder gratuitamente a su catálogo de cursos a través de Coursera for Campus.



La compañía compartió una nota de su director ejecutivo, Jeff Maggioncalda, en la que explica que "estas instituciones tendrán acceso hasta el 31 de julio de 2020", después de lo cual planean "otorgar extensiones mensuales dependiendo de las evaluaciones de riesgo prevalecientes", precisó.



Universidades de Estados Unidos como Columbia, Berkeley o Harvard han cerrado sus puertas total o parcialmente, y están ofreciendo cursos por internet.



SERVICIOS DE SALUD



El gerente general de IBM Colombia, Patricio Espinosa, reveló que la compañía está poniendo a disposición de las agencias nacionales de salud de manera gratuita el sistema IBM Clinical Development (ICD) para ensayos clínicos aplicables que pueden ayudar a acelerar el desarrollo de medicamentos para combatir COVID-19.



"El sistema está diseñado para reducir el tiempo y el costo de los ensayos clínicos al centralizar y organizar los datos justamente de esos ensayos clínicos, brindando acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de una única URL desde cualquier dispositivo habilitado para la web y brindando una plataforma de administración de datos flexible y escalable", explicó.



Destacó también avances como la supercomputadora Summit desarrollada por IBM para su uso en Oak Ridge National Laboratory, en EE.UU., que se está utilizando en la lucha contra el COVID-19.



"Está ejecutando simulaciones computacionales intensivas que pueden examinar el virus más rápido que hacer crecer el microorganismo en el laboratorio, a medida que los investigadores trabajan en una posible vacuna o cura", apuntó.



IMPACTO EN LOS ENVÍOS



Según una gráfica elaborada por el portal alemán Statista, basada en datos de la compañía de investigación de mercado TrendForce, los envíos globales se verán impactados este trimestre por cuenta del COVID-19, siendo los segmentos más afectados el de los relojes inteligentes (16 %), notebooks (12,3 %), altavoces inteligentes (12,1 %), teléfonos inteligentes (10,4 %), videojuegos (10,1 %) y televisores (4,5 %).



EFE