El Casio que Shakira no conoce: cuesta 10 veces más que un Rolex

La separación del exfutbolista Gerard Piqué y Shakira ha vuelto a ser tendencias en redes sociales e Internet. El famoso compositor y DJ Bizarrap realizó una colaboración con la cantante colombiana, en donde la artista dedicó íntegramente su nueva canción a su expareja y la actual novia de este, la joven de 22 años Clara Chía.



(Vea: Casio y Twingo le responden a Shakira).



En esta canción, Shakira hace alusión –entre otras cosas– a su obsesión por los relojes caros. “Cambiaste un Rolex por un Casio”, señala la cantante, y hace referencia al legado que dejó la firma Casio con sus primeros relojes, que eran modelos económicos y accesibles. Mientras que Rolex es una marca asociada al lujo.



Este acontecimiento ha hecho que el término Casio sea tendencia en Twitter, sobre todo porque muchos internautas poseen un reloj o una calculadora de esta marca. La propia cuenta de Twitter de la empresa en España, ha querido responder a la canción de Shakira de manera divertida.



(Vea: Marcas que han aprovechado el ‘boom’ de la nueva canción de Shakira).



Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida”, escribieron en un tuit.



Para ellos los relojes Casio son para toda la vida, ¿será una referencia a la nueva relación de Piqué y Chía?



(Vea: El 'boom' económico de la nueva canción de Shakira y Bizarrap).



Sin embargo, hay que decir que, aunque la letra de Shakira se entiende, la verdad es que en absoluto estamos ante una marca de bajo nivel. Hay que tener en cuenta que sus relojes, sobre todo sus modelos 'smartwatch', pueden costar cientos o incluso miles de dólares. Hay dispositivos que superan ampliamente los US$ 7.000 de precio.



Y si bien, en líneas generales, los relojes de Rolex suelen costar mucho más que los de Casio, algunos modelos de este último llegan a costar varias veces más.



De acuerdo al portal de tecnología Omicrono, con motivo de la celebración de los 35 años de existencia de Casio en 2020, la compañía japonesa lanzó un modelo Casio G-Shock G-D5000-9JR bañado en oro de 18 quilates. Nació como un reloj conceptual, pero acabó siendo una edición de venta. El reloj ‘Pure Gold Edition’ llegaba con carga solar, retroiluminación LED y tecnología Multi Band 6.



(Vea: Lo bueno, lo malo y lo feo para marcas nombradas en canción de Shakira).



Ahora el casio G-Shock G-D5000-9JR

Pure gold, bañado en oro de 18k, solo hay 35 en el mundo y cuesta unos 56mil dólares

Comparado con el rolex oyster perpetual (el más básico de rolex) que cuesta unos 6mil dolares pic.twitter.com/O6ZllhnlJ2 — Chaotic Blue (@chaoticblue83) January 12, 2023

Hay que aclarar, no obstante, que este modelo fue una edición limitada de tan solo 35 unidades a la venta, que pasó a valer 7,7 millones de yenes en Japón, lo que vendría a ser casi unos US$ 65.000.



En contraposición tenemos el Oyster Perpetual, que es considerado como el Rolex más económico de todo su catálogo y puede llegar a costar unos US$ 6.000, es decir casi 10 veces menos que el modelo japonés.



EL COMERCIO (PERÚ- GDA)