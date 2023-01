Lo bueno, lo malo y lo feo para marcas nombradas en canción de Shakira

Minutos después de que saliera a la luz la canción Sessions #53 de Bizarrap junto a la colombiana Shakira, las palabras Casio y Twingo se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Miles de comentarios, memes y likes viralizaron estas dos marcas, muy populares en Colombia y en el mundo, pues en el tema musical se mencionan de manera peyorativa con la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

(La relación entre Shakira y Twingo: 28 años después se ‘rencuentran’).



Esta tendencia crece con el paso de las horas, ya que el tema musical ha sido visto por millones de personas. Según cifras de YouTube, en apenas 18 horas, la canción ya tenía más de 37,5 millones de visualizaciones. Todo un fenómeno para la industria.

Para el publicista Omar Fernando Romero Domínguez, líder de la Asociación de Estrategas APG, socio en SantaPalabra, y quien ha estado detrás de soluciones a nivel de estrategia, medios digitales, análisis de datos y guía consultiva para compañías como Grupo Éxito, Constructora Amarilo y Colgate Palmolive, entre otros, si bien, a primera vista, estas menciones tienen un impacto negativo a nivel reputacional, también pueden ser una oportunidad para que las marcas saquen provecho publicitario que se refleje en un aumento en ventas.

(Shakira acusa a Hacienda en España de invadir su intimidad).



"Lo fácil es ver el lado negativo, burlarse de cualquier usuario de estas marcas por la mención peyorativa. Lo fácil para las marcas es ver cruzados de brazos que los inventarios no se mueven, que como distribuidor la única salida es bajar precios para mover esas cajas, antes que sea tarde. Sin embargo, lo difícil pero no imposible, es aprovechar esa mención y darle la vuelta. Por ejemplo. Renault ya había anunciado desde hace dos años que el Twingo sería descontinuado para dar paso al Renault 5 Eléctrico. Este podría ser un momento perfecto para aprovechar la mención gratuita de un artista global para darle fuerza a una plataforma de comunicación que conecte con esa mujer que 'no llora y mejor factura'", le dijo Romero a Portafolio.

Omar Fernando Romero Domínguez.

Según el experto, Casio también podría aprovechar a esta coyuntura y generar una estrategia ya sea para aumentar sus ventas o destacar su evolución, entre otras oportunidades.

(Shakira y sus Pies Descalzos: el álbum que trascendió a fundación).



Frente a la posibilidad de que las marcas tomen acciones al sentirse afectadas por la canción, el experto manifiesta que la posibilidad existe. Sin embargo serían ellas quienes definan el camino a tomar considerando qué tan conveniente puede ser un escándalo o un largo proceso legal, cuando hay salidas más beneficiosas para las partes.

Para Romero, "la pelota está de lado de Renault y Casio", ya se observa el gran respaldo de sus clientes y usuarios fieles, que por años han depositado su confianza en estas marcas.

"Quienes confiaron en la marca y compraron un Twingo han sido mucho más fieles que Piqué, ahí Renault tiene una oportunidad de comunicación única, que quizá tenga adhesivos en ventanas respaldándolos, servicios de posventa, y si también mucho de marketing digital por poner a jugar".

PORTAFOLIO