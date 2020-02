Si toma estos medicamentos tenga cuidado al conducir

Archivo particular

Es importante hablar con el médico sobre dosis recomendadas y otras precauciones antes de emprender un viaje. Si no logra hacerlo, no suspenda por ningún motivo el tratamiento.

Se ha repetido hasta el cansancio que no se debe conducir bajo la influencia del alcohol, pero pocas veces se ha recalcado que hay algunos medicamentos que, por sus efectos secundarios o las reacciones que causan en el cuerpo, son igualmente peligrosos para quienes llevan el control de los vehículos.

Por esta razón, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) emitió hace poco una alerta que advierte sobre

este riesgo, insistiendo en que muchos de ellos se venden sin fórmula médica, lo que aumenta el cuidado que deberían tener los consumidores.



En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, aunque muchos de estos fármacos tienen restricciones para su venta y consumo, como ansiolíticos entre los que están las benzodiacepinas (diazepam, lorazepam, clonazepam), antipsicóticos y antiepilépticos, muchas veces no se advierte que su uso incluye la restricción de conducir.



“Esto, sin contar que en algunas farmacias se expenden libremente de manera fraudulenta”, dice Burgos, quien agrega que los simples antigripales incluyen

antihistamínicos que causan somnolencia y ponen en riesgo a los conductores y pasajeros.



En la lista publicada por la FDA (ver más adelante) aparecen, entre otros, analgésicos,

relajantes musculares, medicinas que tratan la diarrea o previenen los síntomas del mareo. Pero también varios de los medicamentos que más consumen los colombianos,

según un informe de la Universidad de La Sabana.



“Algunas medicinas pueden afectar su capacidad para manejar por un corto

tiempo después de tomarlas. Con otras, los efectos pueden durar varias horas e

incluso hasta el día siguiente”, advirtió en ese sentido la agencia estadounidense.



Y por eso, la primera medida de seguridad, según la agencia sanitaria, es saber cómo sus medicamentos, o cualquier combinación de ellos, afectan su capacidad para conducir.



Sueño, vista borrosa, mareo, movimientos más lentos, desmayos, incapacidad para concentrarse o prestar atención, náuseas o irritabilidad son algunas de las señales a las que usted debería estar atento antes de emprender un viaje por carretera en esta época de fin de año.



CANNABIDIOL, SOMNÍFEROS Y ALERGIAS



La FDA consideró que algunos medicamentos derivados de la marihuana y con

presencia de cannabidiol (CBD) pueden causar somnolencia, sedación y letargo, según datos recopilados del medicamento de prescripción Epidiolex, aprobado el año pasado para el tratamiento de dos trastornos convulsivos poco comunes y potencialmente mortales en niños.



Lo mismo ocurre con las personas con insomnio o problemas del sueño que toman medicinas para este propósito y que son sensibles a realizar actividades que les exigen estar totalmente alerta. “Un ingrediente común de un medicamento para el

sueño ampliamente recetado es el zolpidem, el cual pertenece a una clase de fármacos llamados sedantes hipnóticos. Descubrimos que estos pueden menguar la capacidad para manejar y realizar otras actividades a la mañana siguiente”, señala la FDA.



Este zolpidem se comercializa en sus presentaciones de liberación tanto inmediata

como prolongada con nombres comerciales como Ambien, Edluar, Intermezzo y Zolpimist.



Actualmente se investiga si los efectos que ponen en riesgo a los conductores también cobijan a los medicamentos de venta libre, y por esa razón, la agencia insiste en que quienes los consumen deben hablar con sus médicos para recibir una recomendación o encontrar las dosis eficaces más bajas.



Por ese mismo enfoque del consumo con precaución están las medicinas para las alergias que contienen antihistamínicos, pues si bien ayudan a aliviar muchos síntomas, interfieren con la capacidad para manejar al reducir el tiempo de reacción y afectar la capacidad de concentración, de acuerdo con la FDA.



AHORA SÍ, OJO CON ESTOS MEDICAMENTOS



1. Analgésicos opiáceos

2. Medicamentos de prescripción para la ansiedad (por ejemplo, benzodiazepina)

3. Anticonvulsivos (antiepilépticos)

4. Antipsicóticos

5. Algunos antidepresivos

6. Productos que contienen codeína

7. Algunos remedios para la gripa o la alergia, como los antihistamínicos

(con o sin fórmula).

8. Pastillas para dormir

9. Relajantes musculares

10. Para controlar la diarrea

11. Para el mareo

12. Pastillas para adelgazar, medicamentos para ‘mantenerse

despierto’ y otros fármacos con estimulantes.



OTROS CONSEJOS



1. Siga siempre las instrucciones de uso y lea los avisos de advertencia de los empaques.

2. No deje de tomar su medicamento, a menos que quien se lo recetó así se lo indique.

3. Informe a su médico de todos los productos que esté tomando, incluyendo los de venta libre y aquellos a base de hierbas. También informe cualquier reacción que experimente.

4. Lleve su propio control, vea cómo reacciona su cuerpo a la medicina y haga un registro de cómo se siente y de cuándo se presentaron los efectos.

5. Planee con anticipación y use formas de transporte alternativas si su medicamento afecta su capacidad para conducir.





Unidad de salud