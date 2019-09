Sidra de manzana: bebida artesanal que toma fuerza en el país

Los colombianos están asistiendo al descubrimiento de una bebida que se presenta como una alternativa diferente, incluso para los amantes del vino y de la cerveza. Se trata de la sidra, un producto elaborado a partir de la fermentación del jugo de manzanas que, aunque se produce en el mundo desde hace miles de años, recién empieza a ganar adeptos en el país.



Esto, a pesar de que desde hace años llegan a Colombia productos importados, por lo general de Gran Bretaña, mercado que representa el 39% del total global, según La Asociación Nacional de Fabricantes de Sidra del Reino Unido.



En Colombia son solo dos las empresas nacionales que se dedican a su elaboración, y una de ellas Madriguera Brewing Co. que, a la par de la producción de cervezas artesanales, decide incursionar también en el mundo de la sidra.



“Nuestra propuesta es Liebre Rebelde, una sidra americana de estilo new world, que se caracteriza por su carbonatación media, por su frescura y aroma afrutado. Es seca, con un cuerpo medio y un poco de acidez, muy balanceada por las notas dulces de la manzana. Le decimos que es briosa, sin ser empalagosa por sus seis grados de alcohol”, explica Francisco Herrera, uno de los socios fundadores de la empresa.



Los componentes clave para crear una sidra de alta calidad son tres. Lo primero, el uso de materias primas adecuadas, que para el caso de Madriguera Brewing Co. provienen de Estados Unidos en forma de extracto para iniciar el proceso; lo segundo, la gestión atenta de la fermentación y la maduración para garantizar que no haya defectos de sabor o aroma; y lo tercero, el balance, es decir, un cuidadoso equilibrio entre acidez, astringencia y dulzura. No debe ser muy fuerte, pero tampoco carecer de profundidad o ser insípida.



“Con la cerveza comparte momentos de consumo similares, por lo que puede tomarse sola o acompañando una picada entre amigos, o también maridando el almuerzo o la cena. Decimos que está a mitad de camino entre una cerveza y un vino espumoso”, complementa Herrera.



Esas características la hacen ideal para acompañar las comidas. Es una bebida gastronómica versátil que marida con infinidad de alimentos, puede limpiar el paladar, contrastar o bien acentuar sabores similares para destacarlos.



La sidra empieza a llamar la atención de los consumidores y estas nuevas opciones están ahí para complacer sus gustos, con un producto de calidad superior que llegó para quedarse en el mercado colombiano.



La empresa Madriguera Brewing Co. surge en 2015 del interés de tres amigos apasionados por la cerveza artesanal, que inspirados por la industria cervecera americana, deciden abrir en Colombia una planta y un punto de venta en Quinta Camacho, con una misión muy simple: producir las mejores cervezas y sidras artesanales de todo Colombia.



Con un mercado que entiende cada vez más la diferencia entre la cervecería artesanal y la industrial, y que está dispuesto a probar y arriesgarse, Madriguera Brewing Co. diseña su perfil de producto inspirado en la industria americana.