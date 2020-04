Siete consejos para ser más productivo desde casa

La actual situación creada por la crisis del coronavirus ha provocado que gran parte de la población tenga que realizar su trabajo y estudios de forma remota.

Ante esta situación la Universidad Internacional de Valencia, institución con más de 12 años de experiencia en Educación Online, comparte algunos consejos para trabajar y estudiar eficientemente en esta cuarentena.





Organizar el espacio: encontrar un espacio que pueda destinar exclusivamente para estudiar o trabajar, diferenciado del resto del hogar, y en el que podamos instalar el ordenador y cualquier otro elemento que necesitemos para llevar a cabo nuestras tareas. Tener un espacio delimitado y bien definido ayuda a crear un estado mental propicio para optimizar el tiempo dedicado al estudio o el trabajo y permite diferenciar el hogar de la ‘oficina’, algo fundamental en un momento como el actual. No es necesario que utilice una habitación en exclusiva como ‘home office’ (aunque si se tiene la posibilidad es altamente recomendable). Un espacio en el salón o en cualquier otra parte de la casa es suficiente. Lo importante es que se trate de una zona diferenciada y de la que podamos desconectar cuando la jornada haya terminado.

Organizar el trabajo: planificar tareas, poner metas a corto y largo plazo, y priorizar lo que resulte más urgente. Es útil, por ejemplo, hacer un calendario señalando horarios de estudio y los distintos hitos a alcanzar en ese marco temporal. En este punto es importante ser realista y proponerse metas alcanzables, que dependerán del tiempo que podemos dedicar al estudio y nuestras capacidades personales. Gracias a la gran flexibilidad de la metodología online, este punto es altamente adaptable para cada estudiante. Puedes usar aplicaciones como Evernote o Do it tomorrow, que te ayudarán a establecer objetivos y tareas, y a planificarlos a lo largo de la semana.

Aprovechar al máximo la metodología y herramientas digitales: La tecnología es un medio, una herramienta, y como tal debe ser aprovechada. En VIU por ejemplo, el aula virtual permite que los estudiantes puedan interactuar tanto con el profesor como entre ellos, por lo que recomendamos aprovechar al máximo estas funciones, ya que son la mejor manera de enriquecer el proceso de aprendizaje y sacar el mayor partido posible a la formación. Lo mismo a la hora de despejar dudas técnicas o prácticas, las que el estudiante podrá consultar con su orientador académico personal. En resumen, preguntar, no quedarse con dudas, y aprovechar las posibilidades que la tecnología nos ofrece. La situación de aislamiento del COVID19 nos obliga a entrar en contacto con los demás a través de la tecnología, por lo que es un buen momento para preguntar, debatir y reflexionar en grupo.

Realizar descansos programados: son muchos los estudios que indican los beneficios de intercalar pausas activas entre períodos de tiempo sentados. En general, está indicado realizarlas cada hora de trabajo. Durante estas pausas debemos movernos, con el fin de reactivar el flujo sanguíneo, por lo que resulta muy recomendable realizar una pequeña rutina de estiramiento, caminar un poco, o hacer algo de ejercicio ligero. La duración de las pausas debe ser de entre 2 a 5 minutos por lo menos. Hay varias aplicaciones que nos pueden ayudar a organizarnos en este propósito, permitiéndonos poner recordatorios e incluso sugiriéndonos ejercicios o actividades para hacer. Por ejemplo: Workrave para Windows, Time Out para MAC, Randomly RemindMe para Android, o Stand Up! The Work Break Timer para iOS.