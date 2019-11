Siga aquí la operación de Transmilenio y el estado de la movilidad

Con normalidad opera este martes Transmilenio, informó el centro de control del sistema de transporte. Sin embargo, aún permanecen 21 estaciones inoperativas por condiciones de seguridad, tanto para usuarios como para colaboradores.



Salvo un bloqueo que se registró sobre las 7 de la mañana y que afectó las estaciones de La Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles, el sistema no registró complicaciones para iniciar la operación.



Para este martes se esperan concentraciones en los siguientes puntos



1. 12:00 Cacerolazo a nivel nacional

2. 15:00 Calle 19 con carrera 4 Marcha del silencio

3. 16:00 Plaza de los Hippies

4. 17:00 Cacerolazo en el portal de la 80

5. 18:00 Hospital san Ignacio 'velatón'



11:20 a.m. Bloqueo de las calzadas mixta y exclusiva, sentido oriente occidente, en la calle 26 a la altura de la carrera 7, por manifestaciones en la zona. Aforo aproximado de 300 personas



10:55 a.m. Bloqueo en la carrera 5 con Calle 28 por manifestaciones de unas 300 personas en la zona. Autoridades realizan acompañamiento.



9:50 a.m. Manifestación en la carrera 10 con calle 7, sentido sur - norte. Hay afectación en la calzada mixta.



9:39 a.m. En este momento, un grupo de personas reúnen en la calle 19 con cuarta, el lugar donde fue herido Dilan Cruz. Los asistentes le realizan un homenaje con banderas y pancartas.



8:33 a.m. Se registra bloqueo en la calle 26 con carrera 3, por manifestaciones en la zona.



8:12 a.m. Calle 26 con carrera 3. Sede la Macarena: A la hora se presenta manifestación sobre vía de al menos unas 30 personas



8:07 a.m. Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali. Manifestación de unas 50 personas sobre vía. En el sitio hay acompañamiento de Esmad, personal de Transmilenio, Policía Nacional y grupo operativo en vía. Afectación de tres carriles de la Avenida Suba al sur.



7:48 a.m. : Calle 19 con carrera 4 sentido oriente - occidente: A la hora se presenta bloqueos sobre toda la calzada de la Calle 19, se están desviando los vehículos por la Carrera 4 al sur.



TRANSMILENIO

"Es probable que en las próximas horas podamos seguir reabriendo algunas de ellas a medida que avanzan los trabajos. Por lo que invitamos a los usuarios a estar atentos a las redes sociales oficiales de Transmilenio", informó el centro de control del sistema.



Transmilenio también advirtió que todavía algunas estaciones están sin vidrios y puertas tras los desmanes de las jornadas de protestas. "Abrimos operación en estos puntos para afectar lo menos posible la movilidad, pero hacemos un llamado a los usuarios a que conserven la fila y no empujen", recalcó.



Por otro lado, selaño que por actos vandálicos en la estación Molinos esta estará inoperativa hoy martes. Por esta razón, la ruta alimentadora 4-3 Molinos II, seguirá parando en esa estación, pero los usuarios deberán desplazarse a la estación Consuelo, para tomar el servicio troncal.



Las estaciones que continúan fuera de servicio son:



Troncal Décima:

-Policarpa

-San Bernardo

-San Victorino



Troncal Américas:

-De La Sabana

-San Façon

-Biblioteca Tintal

-Patio Bonito



Troncal Calle 26:

-Centro Memoria

-Concejo de Bogotá

-Ciudad Universitaria



Troncal NQS Centro

-Av. El Dorado

-U. Nacional



Troncal Caracas Sur:

-Molinos

-Santa Lucía

-Quiroga

-Restrepo

-Fucha

-Hospital



Troncal Caracas Centro:

-Calle 19

Troncal NQS Sur:

-Bosa