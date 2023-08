Avanza investigación por muerte de mujer tras caer de su apartamento

Archivo particular

Durante una réplica que se presentó luego del sismo que tuvo como epicentro el municipio de El Calvario, Meta, una mujer residente en un conjunto en el Barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, decidió salir por una de las ventanas del apartamento en el que se encontraba, el cual se encontraba en un séptimo piso. No obstante, la mujer terminó cayendo y el impacto de la caída provocó su muerte inmediata.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para hacer la respectiva investigación para esclarecer el caso, de la cual arrojó como primera hipótesis que la mujer no tenía las llaves del apartamento para poder evacuar de forma segura por la puerta principal.



El hecho generó conmoción en la comunidad, tal como aseguró uno de los vecinos del sector: "No pudimos hacer nada, todo fue en cuestión de segundos". Cerca a las 3:30 p. m. se hizo el levantamiento del cuerpo de la mujer.



Según información que proporcionó la comunidad, la mujer había llamado a la recepción del conjunto para pedir ayuda cuando se dio el primer temblor, a las 12:14 p. m.; no obstante, al darse la réplica, la mujer optó por salir por la ventana del apartamento.



"Cuando estábamos bajando, los que estaban en el edificio de al frente estaban gritando: 'Ten cuidado, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás haciendo?'. Cuando bajamos ya ella estaba cayendo", agregó la habitante de la unidad residencial.



Las autoridades identificaron a la mujer fallecida en la caída como María Liz Moreno Mosquera, de 26 años de edad.



La Policía Nacional y Migración Colombia hicieron presencia en el lugar y los vecinos aseguraron que las investigaciones se llevaron a cabo en el apartamento donde residía la mujer.



José David Riveros, secretario Distrital de Gobierno, se manifestó frente al hecho: "Una persona tristemente falleció al lanzarse de un edificio en la localidad de Ciudad Bolívar". De igual manera, el funcionario agregó que la familia de la víctima fatal fue atendida por la secretaría de Salud.



