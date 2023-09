Qué es el síndrome de Asperger y cuáles son sus características

Durante una entrevista realizada en el programa Los Informantes, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, señaló que tanto él como el primer mandatario tendrían el síndrome de Asperger.



Según explicó al programa, en la adolescencia comenzaron a hacerse visibles algunos síntomas característicos de esta condición, por lo que su padre los llevó a ambos al psicólogo, quien les indicó que podrían tener “el síndrome ese de autismo: Asperger”.



A raíz del eco ocasionado por estas declaraciones, en conversación con Blu Radio, Juan Fernando aclaró que si bien él fue diagnosticado con este trastorno, el jefe de Estado no recibió un diagnóstico directo, sino que se sugirió que podría tenerlo al mostrar algunos comportamientos similares.

“Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad, sino con una característica del ser”, señaló.

De la misma manera, el hermano del presidente indicó que muchas grandes personalidades tienen este mismo síndrome y eso no significa que estén enfermos.

¿Qué es el Asperger?

Es importante aclarar que no se trata de una enfermedad, sino de una condición que generalmente se define como "un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información".

Este síndrome abarca una categoría más amplia del trastorno del espectro autista (TEA), a pesar de que su trayectoria es diferente. En ese sentido, algunos expertos sostienen que, si bien ambos comparten unos mismos rasgos, estos difieren en el grado en que se manifiestan.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, algunos de los signos del Asperger incluyen dificultades con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Sin embargo, destacan que el tener dificultades para relacionarse no quiere decir que no haya interés en hacerlo.

Por esa misma línea, la entidad señala que "los niños con síndrome de Asperger no tienen retrasos del lenguaje, y por definición, tienen un coeficiente intelectual (medición de inteligencia) al mismo nivel o superior al de la mayoría de los niños".

El CDC también explica que, aunque suele asociarse con un trastorno infantil, puesto que algunos de los síntomas se manifiestan durante los primeros años de la niñez, en ocasiones esta condición llega a diagnosticarse en la edad adulta.

Por su parte, la Confederación Asperger España resalta que este trastorno se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, así como otras características.

Es clave destacar que el síndrome de Asperger no es una condición inhabilitante, y quien la padece puede tener una vida normal como cualquier otra persona.

Entre las personalidades que han sido diagnosticadas con este trastorno se encuentran Elon Musk, Anthony Hopkins, Greta Thunberg y Susan Boyle.

