4 claves para armarse de valor y no querer regresar con su ex, según expertos

Si considera que lleva mucho tiempo tratando de superar a su ex y no lo logra, quizás es momento de buscar ayuda profesional.

Cuando una relación concluye, es común que la mente se vea bombardeada de pensamientos que indican que esa persona que ya no es parte de su vida, es en realidad su verdadero amor, algo que en la mayoría de los casos no es así. Por ello, en esta ocasión le diremos qué puede hacer para no querer regresar con ex.

Si bien es muy probable que sus amigos y familiares ya le hayan querido hacer entrar en razón, tal y como dice una canción de Selena Gómez: "el corazón quiere lo que quiere". No obstante, hay algunas acciones que puede implementar para deshacerse de ese instinto de marcarle a su ex y decirle que quiere otra oportunidad, aunque en el fondo sepa que esto solo acabará por sumirlo más en la depresión.



(Lea: Si su amigo usa una de estas frases, quizás debería reconsiderar esa amistad).



Consejos para no querer llamarle a su ex

El sitio web especializado Psicología y Mente reveló hace poco que son cuatro los pilares que le podrían ayudar a no querer regresar con su ex y el primero de ellos consiste en comprender las razones que dieron pie a la separación. Pues, aunque usted se aferre a los buenos recuerdos, es evidente que su vínculo estaba desgastado e incluso, es posible que se comenzaran a presentarse actitudes tóxicas por una o ambas partes.



El punto no es echarle la culpa al otro, sino reconocer que ambos se equivocaron y que, aunque fueron una parte importante de su vida, ahora es el momento de tomar caminos separados, algo que incluso puede ser benéfico para los dos.

Con estos consejos podría dejar de pasar noches en vela por su ex. IStock

(Lea: Errores que debe evitar si lo despiden de su trabajo... o se arrepentirá en el futuro).



Otra clave para superar a su ex es abrazar la aceptación y la autocompasión, lo cual, según el medio citado, consiste en no resistirse a las emociones propias de la ruptura, permitiéndose sentir y procesar el dolor, enojo y tristeza que puede llegar a experimentar. Recuerde que no es bueno quedarse con nada, es mejor dejar que las emociones fluyan para que su corazón poco a poco vaya sanando.



El tercer pilar consiste en establecer nuevos objetivos y rutinas, algo que le permitirá tener la mente ocupada y no centrarse solamente en las emociones negativas, fomentando además que genere nuevas conexiones y alimente su red de apoyo, que por cierto es la cuarta clave para no querer llamarle a su ex en medio de la noche.



En este sentido, Psicología y Mente subraya que, tanto amigos como familiares ofrecen un sostén emocional invaluable, ya que, al compartir las emociones con sus seres queridos no solo podrá aliviar la carga emocional, sino que también fortalecerá sus lazos sociales, los cuales muchas veces se descuidan cuando se entra a una nueva relación.

ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio