¿El aguacate se mantiene mejor dentro o fuera de la nevera?

El aguacate es uno de los frutos más delicados, dado que mantenerlo en buenas condiciones no es nada sencillo. De ahí que muchas personas se pregunten si se conserva mejor dentro o fuera de la nevera. Ante ello, existe una respuesta contundente por parte de los especialistas en nutrición.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Los expertos consultados por El Mundo aseguraron que la decisión se debe tomar contemplando que, de las frutas, hay algunas que siguen madurando después de ser recolectadas; mientras que otras comienzan su proceso de deterioro. Las primeras son las que hay que dejar fuera de la nevera.

En esa categoría entra el aguacate, ya que ingresarlo podría acelerar su proceso de descomposición. Solo hay que mantenerlo en frío cuando esté realmente ya muy maduro, de acuerdo con la sección de salud de ABC, dado que esta temperatura detendría el progreso de maduración.

Aguacate Cortesía

Otros alimentos que deben ir fuera de la nevera

Es muy común que ingresemos a este electrodoméstico cierta comida que no debe ir allí, pues no siempre hay información al respecto. Por eso, como anteriormente le habíamos contado, esta es la lista clave que usted debe tener a la mano a la hora de ir el supermercado, sobre los vegetales que no hay que colocar a la nevera:



- Banano: su cáscara se volverá oscura, aunque su interior se mantendrá en buen estado.



- Melones enteros: en la nevera pueden perder sabor y textura. Por eso, es preferible guardarlo en el frío únicamente cuando está cortado.



- Papas: con el frío, se vuelven más dulces.



- Tomates: es probable que pierdan su sabor y se vuelvan harinosos.



- Ajos: con el frío pueden generar moho y brotes.

Lea: ¿Cómo prevenir y qué hacer frente a una intoxicación alimentaria?

Frutas que sí hay que guardar en la nevera

También está el caso contrario, de lo que sí es preferible mantener bajo una temperatura baja: fresas, frambuesas, arándanos, moras, uvas, kiwis, manzanas, peras.

JAZMÍN JASSO

Para Portafolio