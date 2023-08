Anuncian ganadoras de Colombia de los Women that Build Awards

La empresa nativa digital Globant, enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, anunció a las dos ganadoras locales de la cuarta edición de los Women that Build Awards Awards en Colombia.

Se trata de Mercedes Quintero, Yael Natalia Méndez Chaparro. Estos son sus perfiles.

Mercedes Quintero, ganadora en la categoría de Inspiring Leader, CEO de Qualitas Test Team que vende servicios de testing en mercados internacionales. Tiene más de 12 años de experiencia en ingeniería de Software, testing y emprendimiento.

Yael Natalia Méndez Chaparro, ganadora en la categoría de Rising Star, es investigadora del Grupo de Caracterización Tecnológica de Minerales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente de cursos de educación continuada en la Universidad de los Andes y mentora voluntaria del programa Chicas STEAM de Maloka y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

"Mediante iniciativas innovadoras como los Women That Build Awards, estamos comprometidos firmemente en eliminar las barreras de género que persisten en la industria tecnológica. Nuestro principal objetivo es reconocer los notables logros de las mujeres como líderes visionarias que han revolucionado sus respectivos campos, forjando nuevos horizontes y cultivando un vibrante ecosistema que presenta infinitas oportunidades para la inspiración y el empoderamiento", dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer at Globant. "Felicitamos de todo corazón a las ganadoras por su dedicación y compromiso inquebrantables, que sirven de inspiración para innumerables mujeres que persiguen sus pasiones y realizan sus aspiraciones en el dinámico mundo de STEAM".

Las dos ganadoras fueron seleccionadas por un grupo excepcional de jueces de José Caparroso, Editor de la Revista Forbes; Norha Villegas, Dean of Engineering, Desing and Applied Sciences, Universidad ICESI; Nancy Sánchez, President at MileniumGroup y Delly Gasca, Studio Partner & VP Delivery Colombia at Globant.

"Las mujeres en STEAM enfrentan muchos desafíos que obstaculizan su progreso, incluido el desequilibrio de género, la disparidad salarial, la limitada promoción profesional y los prejuicios inconscientes. Esta realidad nos impulsó a lanzar nuestro programa 'Women that Build' en 2019, con el objetivo de fomentar la inclusión y promover el crecimiento profesional de las mujeres en nuestra industria", dijo Wanda Weigert, Chief Brand Officer at Globant.

"Nuestro programa crea oportunidades ilimitadas para todos, independientemente de su género. Dentro de esta iniciativa, hemos diseñado un viaje integral para apoyar a las mujeres y personas no binarias en todas las etapas de su vida: desde sus años escolares, pasando por su primer empleo, hasta su desarrollo personal y profesional continuo. Este año, con orgullo, hemos presentado el programa 'Women that Build Ambassadors'. Esta iniciativa busca reconocer a mujeres excepcionales en Globant que sirven como modelos a seguir debido a su generosidad y compromiso inquebrantable. Nuestro objetivo es inspirarlas para que continúen su trabajo impactante dentro y fuera de la empresa".

Esta edición de los Women That Build Awards cuenta con el apoyo de socios globales como NYSE, Salesforce, Women Corporate Directors, Udemy y Coach Hub, junto con la promoción local de más de 40 organizaciones, incluyendo Colcapital, Tan grande y jugando y WAI.

Las ganadoras recibirán un programa de coaching ejecutivo de Coach Hub y una licencia comercial de Udemy para usar según su idioma, necesidades y proyecciones profesionales. Además, participarán como candidatas para la etapa global de los Women that Build Awards.