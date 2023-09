Apple le ofreció trabajo a colombiano a quien amenazó con prisión

Wilmer Becerra, mejor conocido en redes sociales como 'Wiltech', es un técnico colombiano, famoso por sus videos en redes sociales en los cuales muestra cómo repara productos de la marca Apple, lo que le ha valido de 5.3 millones de seguidores en TikTok a la fecha.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La temática de sus videos, sin embargo, fue conocida por Apple, empresa que decidió enviarle una carta solicitándole dejar de reparar sus equipos, bajo el argumento que no era un técnico autorizado por la empresa y que estaba utilizando piezas no oficiales, por lo que si no dejaba de hacerlo, cabía la posibilidad de que se fuera preso.



(Apple alcanzó acuerdo hasta 2026 para suministro de chips para iPhone).



Ante esto, 'Wiltech' aseguró que las piezas que utilizaba no eran patentadas, por lo que no estaba incurriendo en ninguna falla judicial, no obstante, sí acepto que ha usado el popular logotipo de Apple por desconocimiento, por lo que cambió su emblema en los videos y de su empresa.



@wiltech_oficial Parte 1 - información importante sobre comunicado que envio apple Inc a wiltech ♬ sonido original - Wilmer Becerra

¿Final feliz?

Recientemente, el técnico hizo una transmisión en vivo sobre lo ocurrido y mencionó que, a partir de esas determinaciones, la relación entre ambas partes ha estado fluyendo de mejor manera, al punto de que Apple se le acercó nuevamente para ofrecerle trabajo.



(Crece la tensión entre China y EE. UU. en su batalla tecnológica).



"Nosotros respondimos que estamos haciendo las cosas como se deben y que estábamos atendiendo a unos clientes que ellos (por falta de garantía) no estaban atendiendo", dijo Becerra.



Y agregó que: "Ellos respondieron que no hay problema, que están contentos, que nosotros no usemos su manzana y que sigamos reparando sus equipos, incluso nos dan una alternativa para volvernos un reparador oficial, que estamos en proceso".



(Estos son los productos de la nueva generación de Apple del 2023).



En la misma transmisión, además, añadió que desde que se supo lo de la carta, su negocio ha ido creciendo cada vez más, al punto de haber llegado a los 500 pedidos de reparaciones, por lo que les pidió a sus clientes tener paciencia si su celular no está arreglado en uno o dos días.



PORTAFOLIO