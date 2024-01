¿Qué hacer cuando le arde el estómago? Los motivos y soluciones

La acidez estomacal es uno de los problemas físicos más comunes. En algunos casos es severo y en otros no; pero, para poder determinar eso, así como los motivos y, posteriormente, dictaminar alguna solución, es necesario seguir algunos pasos.



Lo que los expertos de 'Mayo Clinic', un portal médico especializado, recomiendan es hacerse un estudio de los que listaremos a continuación para saber si el tratamiento debe de ser exhaustivo o no. Lo anterior porque el ardor de estómago es un síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.



Hay que acudir ante un médico para que indique cuál es el procedimiento correcto:



- Rayos X: para ver la forma y el estado del esófago y del estómago.



- Endoscopia: para ver el esófago con una pequeña cámara en busca de irregularidades.



- Pruebas ambulatorias de sonda de ácido: para identificar cuándo y durante cuánto tiempo se acumula el ácido del estómago en el esófago.



- Pruebas de motilidad esofágica: para medir el movimiento y la presión en el esófago.



Es imprescindible tomar algo para aliviar el ardor de estómago. iStock

Tratamiento de la acidez estomacal



Los médicos del medio citado aconsejan esperar a que el doctor sea quien recete el medicamento para aliviar el ardor. Sin embargo, también recomiendan consumir algunos de los medicamentos de venta libre, como estos:



- Inhibidores de la bomba de protones: esomeprazol, lansoprazol y el omeprazol.



- Antiácidos: podrían ofrecer un alivio rápido, pero no curan el esófago dañado por el ácido estomacal.



- Bloqueadores de H2: reducen el ácido estomacal. Algunos ejemplos son la cimetidina y la famotidina. No actúan tan rápido como los antiácidos, pero podrían ofrecer alivio por más tiempo.



De igual forma, es importante destacar que si tiene dudas siempre es más recomendable tener una revisión médica presencial.