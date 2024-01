¿Es capaz de dejar el celular por un mes a cambio de cientos de dólares? Así es el reto

El uso del celular en cada aspecto de la vida se convirtió en algo muy común, hasta el punto de que esta herramienta se ha vuelto elemental, no solo para el ocio, sino también para el trabajo, estudio y demás escenarios.

No obstante, desde diferentes lares se ha pensado en la posibilidad de pagarle a personas a cambio de que no utilicen su dispositivo durante cierto tiempo.



Este es el caso de Siggi's, una empresa estadounidense que creó una campaña interna llamada 'enero seco', con la que busca que sus empleados no utilicen su celular a cambio de una remuneración económica.



Vale la pena resaltar que la compañía ha realizado esta campaña en enero del año pasado con las bebidas alcohólicas; sin embargo, las reglas de juego cambiaron un poco para este año.

Celular iStock

"Este año presentamos un nuevo tipo de 'enero seco'", dice la página. "En lugar de abstenerte del alcohol durante un mes, ¡te retamos a que te deshagas de tu smartphone!".



La idea del reto es vivir una vida "con menos distracciones, pues la empresa considera que el celular es uno de los elementos electrónicas que más logra desviar la atención de las personas, haciendo que se desconcentren de lo verdaderamente importante en sus horas de trabajo".

Celular iStock

Para los empleados que deseen participar, la empresa enviará "una caja de seguridad y un teléfono plegable con una tarjeta SIM de prepago de un mes".



Al final del concurso, se les entregará a los ganadores la suma de 10.000 dólares, lo que equivale a casi 40 millones de pesos colombianos.



