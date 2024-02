Así puede cambiar la opinión de la gente, según experto en persuasión

La persuasión no se trata de una herramienta de manipulación mental con la que se logra que las personas hagan lo que nosotros queremos, sino de una argumentación convincente que busca generar empatía activa en los demás, para que sean ellos quienes tomen la determinación de adherirse a su punto de vista, para lo cual hay ciertas técnicas infalibles.

Para empezar, hay que partir del hecho de que, a las personas no les gusta que se les diga qué hacer, algo que complica el hecho de ver a la audiencia o a sus interlocutores como entes pasivos que solo van a aceptar sus argumentos porque usted es muy convincente, por ello, Jonah Berger, profesor de marketing en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, da algunas claves para lograr una persuasión efectiva.



(Siga leyendo: Las 5 marcas de carros usados que no debería comprar por temas de seguridad)



Así puede tener éxito convenciendo a las personas

El experto que fue citado por CNBC apunta que, una estrategia para hacer que las personas adopten las conductas que usted desea es utilizar una comunicación que las motive a participar, generando en ellas el sentimiento de que fue su propia decisión el hecho de realizar un informe u organizar una junta, todo con el objetivo de demostrar sus habilidades.

También es importante que esté seguro de lo que proyecta para crear una adhesión a sus posturas. IStock

Sobre este punto, Berger destaca que, no es suficiente tener ideas brillantes, ya que esto no garantiza que las personas lo escuchen, por lo cual, siempre hay que recurrir a plantear las intenciones como propuestas abiertas. Por ejemplo, si necesita que alguien escriba una propuesta para enviársela a un cliente, puede preguntar: "¿Tenemos escritores en la oficina?", con lo cual, más de uno querrá destacar, haciendo gala de sus mejores habilidades comunicativas.



(Siga leyendo: Este es el alimento que nunca debe faltar en su dieta, según una experta de Harvard)



Por otro lado, en caso de que no quiera provocar una acción inmediata, pero sí quiera convencer a alguien de que tiene el argumento más válido de la sala, lo mejor es que use el tiempo presente para estructurar sus oraciones, ya que si parte del pasado se mostrará inseguro, mientras que si habla en presente, Berger asegura que proyectará más experiencia y seguridad.

PORTAFOLIO