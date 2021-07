Así será la Carrera por Los Héroes 2021

La Carrera por los Héroes es un evento deportivo que organiza la Corporación Matamoros desde el año 2009 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo principal de recaudar recursos económicos para apoyar a los veteranos de las fuerzas militares y de policía heridos y con discapacidad adquirida en el ejercicio de su deber y a los cónyuges e hijos de los fallecidos en estas circunstancias.



(Carreras virtuales: el camino del atletismo en la pandemia).

Este año la carrera será a nivel nacional e incluso internacional ya que se realizará de forma virtual lo que permitirá la participación de más corredores, pues se esperan alrededor de 12.000 inscripciones. Los fondos recaudados serán invertidos en los programas de educación básica, media y superior, rehabilitación a través del deporte y en los programas sociales que desarrollan las Acciones Sociales de cada fuerza.



“Es la oportunidad que tenemos todos los colombianos de movilizarnos y apoyar a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que, protegido nuestra vida, y al país entero, han sido heridos, han quedado con alguna discapacidad, e incluso han perdido su vida. Todos podemos manifestar el apoyo corriendo o caminando en la calle, el parque, el gimnasio o donde prefiera. También en las redes sociales con el #YoCorroPor”, explica María Alejandra Neira, Directora ejecutiva de la Corporación Matamoros.



¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?



Esta vez será una carrera virtual basada en la honestidad de cada participante. También tiene la opción para participantes de handcycle y sillas de ruedas.



Para participar, las personas deben ingresar a www.carreraporlosheroes.org, realizar el pago de $60.000 que es el valor de la inscripción en línea.



1. Diligenciar el formulario de inscripción de la carrera de la plataforma.



2. Seleccionar la distancia que va a correr (3K o 10K) y seguir las instrucciones del formulario.



3. Realizar su recorrido tomando registro fotográfico que permita apreciar que la distancia fue lograda en una sola sesión.



Nota: Puede grabar su carrera con cualquier aplicación como Strava, Tom, Runtastics, Mapmyrun, entre otras; y enviar un pantallazo donde se pueda apreciar la distancia recorrida, el tiempo logrado y la fecha de ejecución. Si no dispone de ninguna aplicación, puede enviar una foto de cronómetro, GPS, consola de la trotadora, elíptica o escaladora donde hizo su recorrido.



4. Subir su tiempo de carrera ingresando a www.carreraporlosheroes.org y en el botón “Subo mi tiempo” diligenciar el formulario.



5. Registrar esta evidencia entre las 00:00:01 horas del sábado 28 de agosto hasta las 23:59:59 horas del domingo 29 de agosto.



6. Todo participante recibirá el certificado de participación que será enviado al correo electrónico registrado en la inscripción cuando suba a la plataforma el registro de su tiempo de carrera.



7. Se podrá participar desde cualquier lugar (en las calles, parques, gimnasios, o donde prefieran).



ENVÍO DE KITS



• Para los corredores inscritos con domicilio en Bogotá, los kits serán entregados de manera presencial entre el jueves 19 de agosto y el lunes 23 de agosto de 2021, en la Torre Suites Tequendama Carrera 10 # 27 – 51 interior 150



• Para los corredores inscritos con domicilio fuera de Bogotá, los kits se enviarán a la dirección registrada en la inscripción.



• Para los corredores inscritos con domicilio fuera de Colombia, se les enviará el kit a la dirección en Colombia registrada en el formulario para este propósito.



El Kit incluye una camiseta en dryfit genérico, una medalla, el número de participación y una bolsa de tela.



Adicionalmente, el 29 de agosto de 2021, en Bogotá, se hará el sorteo de un vehículo particular 0km (marca por definir) y una moto HERO HUNK 160, 0km, entre todos los inscritos a nivel nacional. Por disposición de la autoridad competente no pueden participar los inscritos con domicilio registrado fuera de Colombia. La dinámica será acompañada y supervisada por Coljuegos.