Brecha de investigadoras aún es un gran desafío para el país

La lucha por la igualdad de genero en diferentes áreas de la sociedad presenta aún unos desafíos persistentes en la educación y en el campo científico.



De acuerdo con los datos del Laboratorio de Economía para la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, entre 2019 y 2022, en promedio, el 16% de mujeres que se graduaron de una maestría en el país lo hicieron en áreas STEM (por sus siglas en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



Mientras tanto, en ese mismo periodo, el 45,8% de las mujeres que se graduaron de un doctorado, también hacían parte de programas de esta área.



Ahora bien, aunque el informe explora el comportamiento de las distribuciones por sexo de la graduación y nivel de posgrado en programas del área STEM, lo cierto es que solo en el 2020 había 6.411 mujeres investigadoras en diversas disciplinas de la ciencia, dato que representa el 38% del total de científicos en el país, si se compara con el número de investigadores hombres,



En el desagregado por nivel de posgrado, el informe detalla que para el área de maestrías STEM, el 2022 fue el año con mayor brecha entre hombres (22,9%) y mujeres (13,9%) en representación de estas maestrías. Aunque se destaca la distribución por sexo, se encuentra que en el periodo 2019-2022, el 46% de las graduaciones STEM fueron a mujeres. “La brecha se ha venido incrementando desde 2021”, indican.



Al desagregar la distribución según el sector de la Institución de Educación Superior (IES), se evidencia que durante el 2022 el 61% de las graduaciones de maestrías STEM fue de mujeres, en comparación con 58% de hombres.



Sin embargo, en el sector oficial las cifras se invierten, reportando en un 42% las graduaciones en posgrados de esta área para hombres, mientras que un 39% correspondió a mujeres.



Frente al tipo de programa de maestría en el que más se graduaron mujeres se evidenció que salud pública fue el programa de mayor interés con un 8,8% en 2022.



Seguido, en ese mismo año se encuentra ingeniería con un 3,3%, ingeniería industrial con 1,9%, epidemiología con 4,3% e ingeniería civil con 2,7%.



“Los hombres tienen una mayor preponderancia en el área de las ingenierías. En 2022 el 12,2% del total de hombres graduados lo hicieron en ingeniería, tanto civil como industrial”, destaca el informe.



Añaden que, “en la distribución por sexo de maestrías en áreas de ciencias naturales, matemáticas, estadística, ingeniería y tecnologías de la información y la comunicación, la participación de las mujeres cae notablemente”.



Doctorados

Respecto a la información dispuesta en materia de doctorados de áreas STEM, el informe detalló que entre el tiempo de 2019-2022, comparado con el caso de las maestrías, la brecha es mucho menor.



“En 2022 la brecha cayó un 2,2% respecto a la de 2021 producto de que las mujeres graduadas en doctorados STEM aumentó 0,7% mientras que esta misma proporción para los hombres cayó un 1,5%”, explican.



Respecto a la distribución por sexo, del total de doctorados STEM, el 37% de la graduaciones en este nivel, fueron otorgadas a mujeres.



Así mismo, durante el 2022 hubo una reducción “importante” de esa brecha ya que la participación de las mujeres aumentó 7% y la de los hombres disminuyó en 6%.



Ahora bien, en la proporción de graduados en doctorados según sexo y sector ocurrió la inversa a los resultados reflejados en las maestría, pues solo para el sector oficial el 66% de la graduaciones fueron de mujeres y un 61% de hombres.



Al contrario, en el sector privado se presentó que el porcentaje mayor se lo llevaron las graduaciones de hombres con el 39%, mientras que el de las mujeres fue de un 34%.



“Por programa, en 2022, el 12,5% de las mujeres que se graduaron de un doctorado STEM lo hicieron en el programa de ingeniería y el 9,2% en ciencias biomédicas”, dice el documento.



En ese sentido, el LEE ofreció una serie de recomendaciones como por ejemplo, inspirar a todos los estudiantes de ambos géneros a aprender sobre las áreas STEM.



“Para esto es de vital importancia que las instituciones educativas desde temprana edad inculquen en los niños y niñas la idea de que el talento se construye mediante el aprendizaje y el esfuerzo”, dicen.



Así mismo, añaden que es crucial que el sector público y privado sigan ofreciendo oportunidades de financiación y becas para educación superior “en las que se focalicen las matrículas femeninas en áreas STEM”.



Desigualdad en la investigación científica

Así como el informe anterior, la Universidad del Rosario registró que en Colombia aún persisten las desigualdades de género en la investigación científica.



Según lo revela un estudio publicado en la revista PLoS One, que lideraron Andrea Paz, de la Université de Montréal (Canadá) y Carolina Pardo, decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, las mujeres representan menos del 40% de los investigadores en ciencias naturales en el país y lideran únicamente el 30% de los grupos de investigación en esta área.



Así mismo, detallan que en el lapso de ocho años solo ha habido un leve aumento del 4%

en la representación de mujeres en el sistema nacional de investigación como líderes de grupos e investigadoras reconocidas.



“Las mujeres que permanecen en carreras de investigación en Colombia tienen una menor huella investigativa en comparación con los hombres. Por eso no sorprende que en el sistema de reconocimiento MinCiencias la mayoría de mujeres investigadores estén clasificadas en la categoría más baja y en grupos de investigación que ellas lideran estén clasificados en rangos medios e inferiores, siendo principalmente grupos B y C”, explicó la decana, Andrea Paz.



