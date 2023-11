¡Cuidado! los medicamentos que no debe consumir con el café

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, pues es muy común que muchas personas lo consuman para comenzar el día con energía y buen humor.



No obstante, el café también tiene ciertas propiedades que pueden resultar perjudiciales para la salud si se consume de manera excesiva: pueden ser más dañinas si se mezclan con ciertas sustancias o compuestos.



En el caso de los medicamentos, puede sonar como una obviedad que mezclar medicina con el café de la mañana, o el de la tarde, o el de la noche, etc.; puede tener consecuencias graves para la salud de la persona, pero no está demás dejarlo claro.



Según expertos, mezclar cierto tipo de medicinas especializadas en enfermedades crónicas o de tratamiento psiquiátrico son las menos recomendadas para mezclar con esta bebida.



Medicamentos para controlar la presión

El café es conocido por su alta dosis de cafeína, sustancia que eleva el ritmo cardiaco, lo que puede generar efectos negativos en la presión arterial.



"Mezclar el consumo de café con medicamentos destinados a controlar la presión arterial alta puede generar problemas, dado que estos fármacos buscan reducir la carga de trabajo del corazón al bombear sangre a todas las células del cuerpo", explica el médico clínico Ramiro Heredia al diario 'La Nación', de Argentina.



En una investigación, titulada 'El efecto sobre las propiedades farmacocinéticas de los fármacos: una revisión', se explica que beber café mientras se toman medicamentos para la presión, como la amlodipina, puede poner en entredicho la eficacia de la medicina.



Antidepresivos, ansiolíticos y somníferos

La licenciada en Nutrición Mercedes Engemann advierte también qué medicamentos como los antidepresivos o las fenotiacinas se deben consumir con mucha precaución en el intervalo de tiempo cercano al consumo de café.



"Medicamentos como las fenotiazinas o antidepresivos deben tomarse aproximadamente una o dos horas antes o después del café porque los taninos presentes en dicha bebida no permiten que el organismo absorba completamente los químicos de las pastillas", detalló Engemann.



Ocurre lo mismo con las medicaciones recetadas para la ansiedad y el insomnio.



En este caso, el médico farmacéutico Aldo Mietta asegura que, en el caso de las personas que tengan depresión fisiológica, estas medicinas buscan bloquear la serotonina en las arterias para que se concentre allí, "dado que la cafeína es un estimulante, provoca un desequilibrio y disminuye el efecto del medicamento".

Medicina para la tiroides

Las personas que tengan un trastorno de la tiroides y que consumen medicamentos para equilibrar sus hormonas deben tener en cuenta una recomendación del National Health Service del Reino Unido: tomar levotiroxina, preferiblemente 30 minutos antes del desayuno o de una bebida con cafeína.



Esto es debido a que se puede presentar una interferencia con la absorción completa de la medicación, lo que puede disminuir su eficacia. Se ha llegado incluso a informar que el café puede reducir significativamente la absorción de medicamentos para la tiroides en más del 50 %.

Tratamiento para el asma

Las personas que utilizan broncodilatadores como la aminofilina o teofilina para tratar el asma deben ser conscientes de que el café puede provocar efectos secundarios como dolores de cabeza, inquietud, molestias estomacales e irritabilidad. Adicionalmente, el café puede disminuir la absorción de estos medicamentos, afectando así su eficacia.



Medicina para la diabetes

Según un estudio de la Asociación Estadounidense de Diabetes, el consumo de bebidas con cafeína puede elevar los niveles de insulina y azúcar en la sangre.



Hay evidencia que indica que un alto consumo de cafeína podría dificultar la regulación del auca en sangre y aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes.



Mietta sostiene que esto es debido al estímulo que produce la cafeína en el organismo y a la reacción pancreática que se añada si se endulza el tinto. "Esto ocurre en todos los tipos de diabetes, especialmente en aquellos que ingieren hipoglucemiantes y son insulinodependientes".



*Con información de EL TIEMPO - CULTURA y LA NACIÓN (GDA)