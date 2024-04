Joven cantante debuta en festival de música... y solo la fue a ver su mejor amiga

En México se llevó a cabo la vigesimosegunda edición del festival de música Tecaté Pa'l Norte, en el cual se presentaron artistas de talla internacional como Peso Pluma, Anitta, Kendrick Lamar, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, Louis Tomlinson, blink-182, Latin Mafia, Imagine Dragons y Fuerza Regida.

Este festival también es conocido por darle espacio a artistas emergentes de la escena mexicana para que se puedan dar a conocer ante el público asistente.



(Lea: Murió el hombre más viejo del mundo: ¿cuál fue su secreto para vivir 114 años?).



Luego de algunas presentaciones, se viralizó un video en el que se le observa a una chica interpretando sus sencillos sobre el escenario del festival, pero que la única que la estaba escuchando era una mujer que se encontraba en la parte de en frente de la tarima.

Según información de la revista mexicana ‘Milenio’, la joven que estaba cantando se llama Andrea Ele, quien participó en ‘La Voz’ de México y que logró destacarse por su talento vocal. El hecho de que solo una persona la haya visto en vivo durante el evento generó una gran indignación en las redes sociales, pues aseguran que su presentación merecía más público.



(Puede leer: Cinco consejos para cuidar la salud visual de los niños).



El medio añadió que la única persona que estaba presente para escucharla era su mejor amiga, quien fue a apoyarla desde el palco norte. Debido a la poca afluencia de público en su presentación, el nombre de la artista se volvió tendencia en pocos minutos, por lo que la joven recibió diversos mensajes de apoyo.



Mediante su cuenta de Instagram, la artista mexicana publicó el siguiente mensaje: "De verdad no me canso de dar las gracias, no me imaginé todo esto que está pasando, sigo en ‘shock’ del alcance que está teniendo todo esto, estoy agradecida con Dios, con la vida. A veces de cosas negativas sale algo demasiado bonito"

(Puede leer: Por qué no debería sentirse culpable por dormir '5 minuticos más', según estudio).



Luego de esto, dejo ver que tenía una entrevista para ‘Telemundo’, donde explicaron que Andrea Ele es oriunda de la ciudad de Culiacán (Sinaloa) y era la cantante encargada de abrir el festival de música ‘Tecate Pa'l Norte’.



PORTAFOLIO