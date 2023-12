Empresario Christian Daes se pintó el pelo de rojo para festejar el título del Junior

Por redes sociales circula un video en el que se puede ver al empresario Christian Daes pintándose el pelo de rojo. La razón detrás de ese inesperado cambio de 'look' tiene relación con el más reciente triunfo del Junior de Barranquilla.



Más allá de su trayectoria en el mundo de los negocios, el barranquillero también es conocido por ser uno de los seguidores más fervientes del cuadro 'tiburón'. Tanto así que un mes antes de que el equipo se hiciera con su décimo título, el COO de Tecnoglass prometió que si este salía campeón del fútbol colombiano se teñiría la cabeza.

Una vez que se dio a conocer que el Junior levantó su estrella número 10 en la final de la Liga Betplay, Daes celebró la victoria cumpliendo con su palabra.

"Uno lo único que tiene en la vida es palabra, yo prometí que si Junior era campeón me lo iba a teñir de rojo. No sé si el rojo se me ve bien o mal, pero habría que honrar la palabra", mencionó en el video.

Este gesto de @ChrisDaes tiene un profundo significado. La pasión que siente el COO de @TecnoglassSA por el #JuniorCampeón se refleja en este video. Dicen en #Barranquilla que él es el jugador # 12 del equipo. Feliz 10a estrella papá . pic.twitter.com/aDuywxt3wc — ÓSCAR RITORÉ (@oscarritore) December 14, 2023

En el clip, el empresario también destaca como el triunfo de los 'tiburones' representa un impulso para que Barranquilla "siga creyendo, siga construyendo y siga avanzado".

"Un triunfo de estos revitaliza. Influye en el estado de ánimo de la gente, que es la que hace que la ciudad prospere", añadió.

Cabe recordar que el equipo barranquillero alcanzó el título tras vencer este miércoles 13 de diciembre desde la definición por el punto penal al Deportivo Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

