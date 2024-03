Estos son los cinco animales que no deberían tener las personas como mascotas

Archivo particular

Un veterinario británico ha causado revuelo en las redes sociales al revelar una lista de cinco animales que, según él, no deberían ser considerados como mascotas. El creador de contenido conocido como @ben.the.vet en TikTok, quien cuenta con más de 208 mil seguidores, compartió su opinión sobre qué especies no deben convivir bajo el mismo techo que los seres humanos.



Ben enfatizó que su intención no era despreciar a estas criaturas, sino más bien señalar los peligros y desafíos que pueden surgir al tenerlas como compañeros en casa.



En primer lugar, destacó a los loros, advirtiendo sobre el peligro mortal que representan las sartenes antiadherentes para estas aves. Además, señaló la dificultad de proporcionarles el espacio y la estimulación adecuados, lo que puede llevar a comportamientos destructivos y vocales.



El segundo en la lista fue el ratón, principalmente debido a su corta esperanza de vida y la dificultad para desarrollar un vínculo emocional significativo con ellos en tan poco tiempo.



Luego, sorprendentemente, incluyó a los conejos como la tercera mascota no recomendada, explicando que son frágiles, necesitan una atención especial y son vulnerables a problemas de salud que pueden resultar en gastos veterinarios inesperados.



En cuarto lugar, mencionó a los monos, enfatizando su naturaleza salvaje e inteligencia, lo que los hace extremadamente difíciles de manejar en un entorno doméstico.



Finalmente, advirtió sobre los hurones, describiéndolos como mascotas exigentes en cuanto a interacción y espacio, con un olor desagradable y la tendencia a morder con fuerza.



Aunque estas criaturas pueden ser encantadoras en su hábitat natural, el veterinario subrayó que tenerlas como mascotas puede ser desafiante y no es adecuado para todos. Su advertencia ha generado debate en las redes sociales sobre la responsabilidad y la ética de tener ciertas especies como compañeros domésticos.



SOFÍA DÍAZ RICO

​Periodista Portafolio