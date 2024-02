¿Los puso a prueba? Ciudadano en Bogotá sube a TransMilenio con las Apple Vision Pro

La Apple Vision Pro ya están disponibles en el mercado y han generado enorme furor en redes sociales, pues se han podido apreciar en numerosos videos como varias personas utilizan estos lentes de realidad aumentada en su vida cotidiana.

Aunque el producto solo se encuentra disponible en Estados Unidos, algunos colombianos han podido adquirirlo en preventa para, posteriormente, traerlo al país y pese a que sean pocos los videos conocidos de personas utilizándolos en territorio nacional, han logrado viralizarse.



Un ejemplo reciente es un video en el que se puede ver como un usuario de TransMilenio, en Bogotá, utiliza estos lentes de realidad aumentada en pleno bus troncal, frente a la mirada atónita de los demás pasajeros, mientras interactúa con la realidad mixta.

La última cosa que se me ocurriría hacer con unas Vision Pro: usarlas en Transmilenio.



Pese a que el video dure poco menos de 10 segundos, se puede apreciar como algunos usuarios, incluso, se acercan levemente al ciudadano para ver a detalle lo que está haciendo.



El corto metraje se hizo rápidamente viral en redes sociales y allí muchas personas criticaron el hecho de que una persona utilizar un producto tan costoso en el sistema de transporte público de la capital del país.



"La última cosa que se me ocurriría hacer con unas Vision Pro: usarlas en TransMilenio", "Con esas gafas se puede mejor comprar un carro o una moto y no irse en TransMilenio", "Tiene para las Visión Pro que cuestan desde 3.500 dólares y se va en TransMilenio?", son algunos comentarios de varios internautas en redes sociales sobre el video.



