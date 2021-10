Colegio colombiano enseña robótica y Machine Learning

La más grande lección de la actualidad es que la implementación de las tecnologías y el fortalecimiento de la conectividad están a favor de la educación. Algo que desde hace años aplican las más destacadas universidades del mundo como Cambridge, Stanford, Harvard y Oxford que le enseñan a sus estudiantes de manera práctica sobre robótica, machine learning, big data, entre otras materias ‘tech’ que buscan prepararlos para cumplir las demandas empresariales del presente y el futuro.



(Colombia, con mala preparación para nuevas tecnologías).

Sin embargo, las nuevas tecnologías son un tema que recién comienza a escucharse en las aulas de algunos colegios y que se transformó en una necesidad que requieren las nuevas generaciones. Tanto así que el informe de Unicef sobre los ‘Niños en un mundo digital’, preveía que el 65% de los menores de edad que hoy están empezando a estudiar en la escuela primaria tendrán trabajos que todavía no existen.



A esto se le suma una investigación hecha por el Foro Económico Internacional (WEF, por sus siglas en inglés), quien proyectó que para 2025 los cambios tecnológicos crearán 97 millones de puestos de trabajo, que abarcarán un amplio rango de sectores que pueden llegar a ir desde la economía verde hasta la inteligencia artificial.

Mientras Colombia apenas empieza a plantearse las estrategias para abordar y solucionar la brecha digital, el Cartagena International School, un reconocido colegio ubicado en el corazón de La Heroica, decidió ir más allá del simple uso de las TICs y saltar las barreras de la educación tradicional para replicar los modelos educativos de estas grandes universidades y así preparar a sus estudiantes para lo que los espera en el futuro.



(La pandemia impulsó el uso de la inteligencia artificial y la robótica).



De esta manera, se convirtió en la primera institución del país que decidió sumarle a las matemáticas y las ciencias, materias de tecnología avanzada de forma curricular. Gracias a esto, desde muy temprana edad y utilizando una disruptiva metodología creada por The Biz Nation, los estudiantes aprenden todo desde pensamiento computacional hasta inteligencia artificial, creación de apps, big data, impresión 3D, robótica y programación. Actualmente los estudiantes se encuentran realizando proyectos tan innovadores como: la creación de una galería de arte en realidad virtual,sistemas de alumbrado con paneles solares; la construcción de robots para solucionar problemas de la comunidad, entre otras tantas iniciativas que suelen dejar boquiabierto a más de un padre de familia.



Su objetivo es desarrollar las habilidades de niños y jóvenes colombianos para que puedan adaptarse a las demandas del mercado laboral que requiere de trabajadores, emprendedores y empresarios que sepan utilizar, implementar, aplicar y construir tecnologías al mejor estilo de Tesla, SpaceX, Apple, Facebook, IBM, entre otros gigantes de la industria.



“Integramos la tecnología con el emprendimiento y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Nuestro propósito es formar estudiantes felices y líderes con una mentalidad global que puedan utilizar la tecnología como una herramienta para hacer del mundo un mejor lugar. Es nuestra labor como colegio adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y no ellos a un sistema educativo que ya no funciona’’ indicó la presidenta del Cartagena International School, Daniela Carvajalino.



Además de tener materias tradicionales, los estudiantes aprenden de forma curricular mediante la realización de proyectos que permiten de manera experiencial conectarse con los diferentes conceptos de robótica y programación.



Dentro de sus instalaciones, cuentan con laboratorios de innovación que tienen impresoras 3D y kits de construcción de circuitos, desarrollo de arduinos, lego y Raspberry Pi (ordenador de bajo coste y formato compacto que tiene el objetivo de poner en manos de las personas el poder de la informática y la creación digital).



Por otro lado, Daniela Carvajalino explicó que todos los años se realiza en la institución la ‘CIS Tech Week’, una semana en donde toda la comunidad educativa tiene la oportunidad de conocer los proyectos de emprendimiento tecnológico que se han desarrollado en clases de robótica y tecnología.



‘’Imaginen una semana donde quienes enseñan a los adultos cómo crear un videojuego en Scratch o cómo crear un personaje en mblog son niños de 8 años. CIS Tech Week es una semana liderada por estudiantes donde las competencias de robots sumo, los disenos de modelos 3D, la realidad aumentada, la realidad virutal, el marketing digital, la construccion de circuitos electronicos y las ideas para transformar positivamente la comunidad cobran protagonismo’’, añadió Carvajalino.



Además, la presidenta del Cartagena International School quien también ha sido reconocida como experta en materia de educación y emprendimiento, decidió señalar las cinco ventajas al aplicar una educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas por sus siglas en inglés), un enfoque pedagógico que apunta a resolución de problemas:



1. Desarrolla las 4Cs: La naturaleza de los proyectos STEAM basados en proyectos permiten que los estudiantes desarrollen las habilidades blandas más demandadas: Comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad.



2. Prepara a los estudiantes para los trabajos del presente y el futuro: Con el auge de la tecnología, los trabajos, especialmente si son repetitivos y no exigen ninguna solución creativa, corren el riesgo de ser automatizados en un par de décadas. Al mismo tiempo, cada día surgen nuevas ocupaciones de las cuales no tenemos conocimiento y naturalmente, aún no existen programas universitarios que formen a tales profesionales. En ese sentido este tipo de educación permitirá a los estudiantes estar mejor preparados para asumir y liderar los trabajos del presente y el futuro.



3. Aumenta su capacidad para la resolución de problemas de manera creativa: Los programas STEAM permiten a los alumnos combinar diferentes elementos de las ciencias que son explorados a través de la creatividad e inspiración como una forma de juego productivo. La metodología de cada enseñanza es dictada sin reglas fijas y anima más a los estudiantes a demostrar su pensamiento crítico adaptativo, pensar un problema y considerar los efectos producidos por las variables. Al final, esto permite solucionar de manera creativa cualquier problema.



4. Fomenta el pensamiento independiente: En la educación STEAM los niños tienen espacio para pensar, evaluar y determinar la mejor manera de lograr sus objetivos y completar los proyectos. Su entorno educativo los fuerza a tener ideas distintas, proponer y debatir aquello con lo que no están de acuerdo, y también les permite aprender a escuchar y aceptar las ideas de los demás.



5. Conexión y aplicación al mundo real: La educación se convierte en un “todo” para la vida de los estudiantes y esto les permite conectar las lecciones aprendidas con situaciones de su entorno social. Es así cómo van resolviendo problemas de la cotidianidad utilizando la lógica y adquieren una habilidad esencial y hasta apetecida en cualquier campo de trabajo. Esa conexión los prepara para manejar situaciones de estrés de forma reflexiva y constructiva.