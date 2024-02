Colfuturo ofrece becas de hasta el 100 % en matrícula para posgrados en el exterior

Colfuturo, con el fin de respaldar a profesionales que deseen realizar sus maestrías y doctorados en el extranjero a través del Programa Crédito Beca, ha establecido más de 120 convenios de colaboración con universidades en diversas naciones como el Reino Unido, Canadá, España y Australia, entre otros destinos.



Gracias a estas alianzas se otorgan descuentos a los interesados, que van desde el 10 % hasta el 100 % en el costo de la matrícula.



(Vea: Sofía Petro, hija del presidente, estudiará en Brasil y contará con custodia oficial).



Sobre, la convocatoria del Programa para este año, los interesados deben saber que permanecerá abierta hasta el próximo 29 de febrero, y se espera que la cifra de descuentos ofrecidos continúe aumentando,



De acuerdo con Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo, al aplicar los aspirantes deben revisar que el programa de posgrado que deseen cursar forme parte de los convenios establecidos.



Entre las universidades asociadas se encuentran instituciones de renombre como Harvard, Georgetown, Melbourne, Endinburgh, ESCP Business School y la Politécnica de Madrid. Además, 20 de estas instituciones ofrecen becas que cubren el 100 % del costo de la matrícula.



(Vea: Sena abre convocatoria virtual para el primer semestre de 2024: así puede inscribirse).



Es relevante destacar que algunas universidades, como la London School of Economics and Political Science (LSE) y University College London en el Reino Unido, University of Monash en Australia y Purdue University en Estados Unidos, otorgan becas a todos los beneficiarios de Colfuturo que ingresen a sus programas.



Así, este Programa ofrece un apoyo que puede alcanzar hasta USD 50.000 para matrícula, seguro, gastos de instalación, sostenimiento y pasajes, los cuales pueden combinarse con los descuentos ofrecidos por los convenios establecidos. Todo ello, gracias a las donaciones del sector privado y el respaldo del Gobierno Nacional a través de Minciencias.



Es importante resaltar que los candidatos tienen la opción de postularse con una universidad y programa diferentes a los incluidos en los convenios mencionados. Para obtener más información sobre las instituciones participantes, los porcentajes de becas y los requisitos, se puede consultar el siguiente enlace: www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convenios.



(Vea: Reforma, ley de gratuidad y otros desafíos del sistema educativo colombiano en 2024).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio