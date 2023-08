Colombia se prepara para foro por la equidad de género

She Is Global Forum.

Medellín se prepara para recibir la edición 2023 del She Is Global Forum, un hito en la lucha por la equidad de género y el empoderamiento femenino en Latinoamérica. Del 8 al 10 de agosto, el centro de convenciones Plaza Mayor se convertirá en el epicentro de relacionamiento y construcción de iniciativas en pro de las mujeres y la promoción de la paz y el crecimiento económico.

Bajo el tema principal ‘Resiliencia para la Transformación’, esta versión del She Is Global Forum contará con la participación de destacadas personalidades mundiales como Odino Faccia, cantautor ítalo-argentino del Vaticano y candidato al Premio Nobel de la Paz, Tareq Azim, filántropo afgano y quien creó la primera Federación de Boxeo de Mujeres de Afganistán para abordar los daños del trauma acumulado del país a través del deporte y la salud mental, Maria Noel Vaeza directora de Onu Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, Ruth Michell, premio Nobel de la paz 2017, y Amanda Dudamel, filántropa y virreina universal entre otros.

Para Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is, esta edición reviste una importancia especial, dado que "continuará fortaleciendo en la agenda los desafíos, posibilidades y oportunidades que nuestra sociedad enfrenta para lograr una mayor equidad de género y fomentar relaciones empáticas, igualitarias y pacíficas en todos los ámbitos que habitamos, contribuyendo así a una transformación consciente del mundo" esta organización ha movilizado más de 4 millones de dólares los últimos dos años en inversión social y crecimiento para mujeres y niñas, este foro es un ecosistema que le permite a todas las empresas y organizaciones posicionar y apostar a este crecimiento económico con enfoque en equidad de género.

Según Confecámaras, solo el 6,3% de las empresas creadas en 2022 en Colombia cuentan con al menos una mujer en cargos directivos. Por tanto, el impulso y apoyo al liderazgo femenino en todos los ámbitos sigue siendo una de las causas en las que vale la pena apostar.

Uno de los aspectos más destacados del evento será el Innovation Tank, un espacio donde las emprendedoras compartirán sus inspiradores modelos de negocio dentro del Ring de los Sueños y tener la oportunidad de ganar capital semilla para impulsar sus proyectos. Además, se llevarán a cabo talleres y keynotes sobre temas relevantes como emprendimiento, innovación, Prevención de violencias, storytelling y negociación, liderados por universidades como el Politécnico Grancolombiano, la Universidad del Rosario y EAFIT.

Otro punto destacado de la agenda será la celebración de los She Is Global Awards, una noche de gala en la que se reconocerán y premiarán a las mujeres más destacadas de Colombia y Latinoamérica en 21 categorías diferentes. Este evento, que contará con una alfombra morada y un jurado internacional compuesto por altos representantes de ONU Mujeres, Pacto Global y la Fundación She Is, busca destacar y honrar a aquellas mujeres y organizaciones que están haciendo historia hacia la equidad de género.

Por quinta vez, la Fundación She Is, encargada de organizar este foro desde 2019, reunirá a hombres y mujeres provenientes de los sectores público, privado, sociedad civil, cooperación internacional y academia, con el propósito de establecer diálogos, reflexiones y debates sobre la participación de las mujeres en roles de liderazgo y en la toma de decisiones hacia un crecimiento económico que permita mayor inversión hacia la equidad de género. Un encuentro con el sello Marca País, impulsando la inversión, proyectando el talento local y fomentando el trabajo en equipo, convirtiéndose en uno de los espacios más destacados de networking.

Grandes organizaciones como Organon, Coca Cola FEMSA, NIKE, Comfama, Ecopetrol, Cenit, PepsiCo, TikTok, Bancolombia, SierraCol Energy, Esenttia, Takeda entre otras, se suman a esta edición del evento, para visibilizar sus compromisos con la transformación social y apoyar a seguir construyendo espacios de cambio.

Para inscribirse en el foro y mayor información pueden hacerlo en la página web www.sheisforum.com