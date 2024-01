Colombiano dejó Latinoamérica para irse a Europa y esto es lo que más lo ha impactado

Si alguna vez ha imaginado cómo sería dejar el país para empezar una nueva vida en otra ciudad, debe conocer la historia de este joven colombiano que se mudó a Europa por trabajo sin imaginar que le esperaba toda una aventura por vivir.

Jorge Reyes, el joven colombiano que se mudó a Finlandia, siempre había escuchado que el país europeo era el más feliz del mundo y que contaba con un excelente sistema de educación.



Por lo tanto, un día decidió buscar trabajo en Linkedin y curiosamente halló una vacante ideal para él en la ciudad de Helsinki y consiguió su trabajo soñado. Así lo relató a través de una entrevista realizada por Matero Ferrigno en su programa de YouTube, Viviendo Fuera, en el cual expone historias que relatan cómo salir de la zona de confort y mudarse al extranjero.



Según Jorge Reyes, al crecer en la Colombia caribeña, siempre estuvo rodeado de la calidez de su familia, además disfrutaba de la música salsa y las mezclas de culturas de lo que él mismo denominó como “un paraíso”. Aun así, siempre tuvo la inquietud de mudarse, así que siguió sus impulsos y luego de conseguir el trabajo se fue, contó a través de su perfil de Linkedin.



(Lea: El rasgo que tiene una persona que es más resiliente que los demás).



Lo que más le ha sorprendido de mudarse de Colombia a Finlandia



Asimismo, el joven relata cuáles son las cosas que más le gustan de Finlandia: “es el mejor país del mundo, llegué al final del invierno y hasta ahora el clima ha sido una maravilla, el sistema de transporte es excelente, uno se puede mover en Metro o tranvía, puedo caminar porque es una ciudad compacta, además puedo hacer mi maestría gratis”.



Por otro lado, reconoce que aunque la gente no es tan cálida como en Latinoamérica, sí ha logrado hacer buenas amistades, en particular con los extranjeros en Finlandia, pero también con los lugares, así que el shock cultural no fue tan fuerte para él.



En cuanto a la comida, dice que en ocasiones sí extrañan los platillos tradicionales de su país, pero que cuando eso sucede, trata de cocinar en casa.

Aunque es un país caro ha logrado establecerse. Linkedin Jorge Reyes

¿Es caro vivir en Finlandia?



De acuerdo con Jorge Reyes, si bien Finlandia no es un país barato, pudo conseguir vivir en un hotel co-living con todos los servicios de un hotel cuatro estrellas, desde spa, gimnasio, área de compartida, cocina, baño, clóset y está totalmente amueblado. Afirma que fue más rentable contratar ese hospedaje que un departamento, porque además, conseguir un sitio amueblado es complicado.



LESLIE SANTANA

Para Portafolio