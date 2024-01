Recomendaciones para que pueda cumplir con el propósito de hacer ejercicio

Si se habla de propósitos de Año Nuevo, probablemente uno de los que más suele aparecer en las listas sea el hacer ejercicio. No obstante, incluir este hábito en la rutina diaria no siempre es tarea fácil.



(Lea más: El truco definitivo para no roncar mientras duerme, según un estudio)

El deseo de construir una vida más saludable no pasa de los primeros meses del año y tiende a quedar en el olvido. En la mayoría de los casos, las personas desisten de esta meta porque creen que los resultados se obtienen de manera inmediata.

También, ocurre porque algunos se exceden comprando implementos deportivos que no saben usar y con el paso de los días los abandonan.

Es por eso que, con el objetivo de incentivar a los usuarios a no perder el impulso inicial, Decathlon entregó una serie de recomendaciones para que le sea más fácil tachar este objetivo de su lista.

(Más noticias: Colombianos crean IA para orientar a pacientes sobre bienestar y salud)

Ejercicio iStock

(Vea: ¿Cómo elegir las mejores pantuflas para sus pies? Especialistas dan una guía)

Consejos para fortalecer el hábito

- Establezca un objetivo: tener una motivación clara le ayudará a definir mejor sus metas y objetivos, ser realista y comprender qué es lo que realmente te impulsa.



- Empiece con ejercicios sencillos: busque ejercicios que se le faciliten y le permitan adaptarse al deporte que más le llame la atención. En este punto, es importante comprender que el progreso es gradual, por lo que este tipo de actividades contribuirán a que su cuerpo reaccione mejor.



"No es cuestión de duración o intensidad, se trata de hacer ejercicio y divertirse. Ya sea que camine, baile, corra o monte bicicleta", destaca la firma.

(Lea más: Los 7 secretos para llegar a la vejez sanos, según la medicina)

- El papel de la disciplina: si bien es normal frustrarse por no ver resultados a la primera, es importante aprender del proceso para que así sea más fácil continuar.



- Haga ejercicio tres veces a la semana: mientras agarra el ritmo, puede iniciar con periodos cortos de ejercicio. Esto no solo contribuirá a la mejora de su estado de ánimo, sino que le permitirá construir nuevos hábitos que, con el tiempo, se conviertan en su rutina.

PORTAFOLIO