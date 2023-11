¿Le tiene 'miedo' a la olla a presión? Así puede prevenir accidentes

La olla a presión (llama también olla express) es un elemento casi fundamental en la cocina de cualquier hogar, pues esta es la que permite cocinar platos y recetas elementales en la dieta doméstica, como sopas, arroces, frijoles, carnes, etc.



En el manejar adecuadamente la olla a presión también se encuentran las precauciones que se deben tener al momento de utilizarlas, pues se trata de un implemento que funciona a muy altas temperaturas, las cuales pueden ser peligrosas si la piel está expuesta a estas.



Y es que durante el proceso de cocción, cuanta más presión interna haya dentro de la olla, más elevada será la temperatura que el agua dentro de la olla necesite para llegar a su punto de ebullición, el cual se encuentra en los 100 °C.



Al estar el agua en una temperatura mayor que a la que estaría en una olla corriente, los alimentos se cocinaran más rápido y cuando la presión interna de la olla llega a su máximo punto, es cuando entra a actuar la válvula de regulación, la cual se abre para que el vapor pueda salir.

Olla a presión iStock

No obstante. ¿Qué se debe tener en cuenta para que no ocurra un accidente que lo pueda poner en riesgo o, al menos, para no causar un desastre en la cocina?, ¿cuáles son los errores que puedan provocar la explosión de una olla a presión? Acá le contamos lo que debe considerar:

Para tener en cuenta...

Leandro Passamai, profesor del Instituto Federal de Goiás, en Brasil, menciona cinco errores que pueden provocar un accidente con una olla a presión.



1. Tratar de abrir la tapa antes de que todo el vapor dentro de la olla no se haya evacuado, es decir, no haber retirado toda la presión interna.



2. No hacer limpieza o manutención de la válvula de la válvula de regulación.



3. Usar ollas sin las certificaciones de calidad y seguridad mínimas.



4. Ignorar indicios como la salida de espuma por la válvula.



5. Llenar más de dos tercios de la ocupación de la olla.



Olla a presión iStock

Son muy comunes estos accidentes?

El médico cirujano brasileño Marcos Barreto, en declaraciones para la 'BBC', asegura que por lo menos una persona a la semana acude a su consultorio tras sufrir un accidente con su olla a presión.



Y es que, por lo menos en Brasil, hubo 104 llamadas para atender accidentes relacionados con este tipo de accidentes en la cocina, solo entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo.



Olla a presión iStock

Según indican expertos la principal razón de que ocurran estos accidentes es la falta de información.



"En casa la utilizamos sin ninguna dificultad. Para cocinar lengua de vaca, alguna carne, frijoles -explica el doctor- Un uso adecuado no supone ningún riesgo".



Sin embargo, esto no significa que sea un elemento al que haya que tenerle miedo. En esto coinciden varios otros expertos.



"No hay que tener miedo a estos elementos, sino respetarlos. Con un mantenimiento al día, el riesgo de accidente es prácticamente cero", menciona el ingeniero y máster en Ciencia de Materiales Leandro Possamai.



