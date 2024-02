¿Cómo identificar que estoy estancado en mi trabajo? Las señales que debe observar

Aunque es normal sentirse cómodo en el trabajo, si esta situación excede los límites, podría ser una señal de que está estancando en su trabajo. ¿Sospecha que es su caso? Existen algunos puntos que pueden indicarle si es momento de buscar la manera de avanzar.

La estabilidad laboral es muy importante, ya que permite hacer planes a largo plazo y forjar una carrera en su empresa. Sin embargo hay ocasiones en que un trabajo puede volverse su zona de confort y hacer que se sienta estancado, si cree que este pudiera ser su caso, Shweta Khare, experta en búsqueda de empleo y carreras compartió sus consejos para detectarlo y solucionarlo.



Señales de que está estancado en el trabajo



1. El trabajo es muy rutinario. Es normal que una jornada laboral tenga una rutina, sin embargo, esto no quiere decir que al dominarlo entregue el mínimo esfuerzo o lo indispensable para cumplir con sus tareas, pues de ser así, esto podría ser una señal de que se está estancando en su trabajo.



2. No se siente apoyado. Si le preguntan sobre sus objetivos y planes, pero su jefe no le ayuda a alcanzarlos ni los toma en serio, quizá sea momento de pensar en hablar con sus superiores para llegar a un acuerdo que le regrese la motivación.

La inseguridad y baja autoestima lo pueden llevar a pensar que no es bueno en su trabajo.

3. No hay oportunidad de crecimiento. Otra clara señal de que está estancado en su trabajo es que ha llegado al tope de la cadena y ya no hay posibilidad de seguir creciendo, ya que este puede convertirse en una zona de confort que no le permitirá avanzar más.



¿Cómo puedo crecer en mi trabajo?



De acuerdo con el portal especializado en trabajo Indeed, no es malo sentirse cómodo en un trabajo, pero la rutina puede convertirse en la pérdida de oportunidades para desarrollar sus habilidades o crecer, por ello los expertos recomiendan desafiarse a sí mismo cada cierto tiempo e incluir nuevas actividades como contratar una curso o actualización, hacer crecer su red profesional y estar al tanto de las oportunidades dentro y fuera de la empresa.