Así puede llegar a uno de los pueblos más bellos del mundo desde Bogotá

La revista 'Time Out' publicó recientemente el listado de los pueblos más lindos del mundo, según opiniones de sus colaboradores a nivel global.

Una de las poblaciones destacadas por el magazín fue Carmel-by-the-sea, ubicado al norte del estado de California (EE. UU.), el cual fue ubicado en el cuarto lugar. Un hecho llamativo es que dicha población queda a poco más de 10 horas de vuelo de la ciudad de Bogotá.



Repleto de atracciones para los turistas, Carmel-by-the-sea es una muestra del valor que tienen los pueblos poco conocidos.

Carmel-by-the-Sea Time Out

Este sitio se destaca, según 'Time Out', por sus construcciones de casas altamente llamativas para los turistas: "Las encantadoras calles están llenas de lindas cabañas que no estarían fuera de lugar en Inglaterra, donde puedes disfrutar del té de la tarde o explorar pasadizos escondidos".



Entre las principales atracciones de esta población estadounidense se encuentra la reserva natural de Point Lobos, conformada por numerosas playas que se erigen en las montañas bañadas por las aguas de la península de Monterrey. Allí tiene su lugar el China Cove, donde los diferentes tonos de azul y verde llaman la atención de los visitantes.



Las playas, sin embargo, no son el único atractivo de la zona, pues Carmel resalta por sobre otros pueblos aledaños por la combinación del mar con el centro de la ciudad, donde abundan los locales con arquitectura de tipo británica y árboles a la vera de las calles.



Point Lobos Tripadvisor

¿Cómo llegar desde Bogotá?

Para llegar a Carmel-by-the-Sea desde la capital de la República, primero hay que volar en avión hasta el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Según información del portal Rome2Rio, el viaje tarda aproximadamente 10 horas.



Ya en Los Ángeles, hay que alquilar un automóvil para ir a Carmel. El trayecto por tierra tardará aproximadamente entre cuatro y cinco horas hasta llegar al maravilloso pueblo estadounidense.



