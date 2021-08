¿Cómo prevenir la diabetes?

A tan solo unos cuantos días de que aterrizara la variante delta del coronavirus en el país, las autoridades aseguran que la misma predominará para el mes de octubre en regiones como Bogotá, Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, una preocupación mayor atañe a médicos e investigadores que han encontrado una relación entre el virus y la aparición de nuevos casos de diabetes dentro de la población.



El problema llevó a especialistas del mundo entero hacer un llamado a sus gobiernos y la ciudadanía para que tengan mayores precauciones si presentan antecedentes de diabetes o ya poseen este tipo de enfermedad.



Tanto así, que un grupo internacional de investigadores establecieron una base de datos mundial denominada: CovidDiab Registry, con la que buscan recopilar datos sobre personas recién diagnosticadas con diabetes y quienes tuvieron Covid-19 confirmado. También tomarán en cuenta a los que tienen la enfermedad y presentaron el virus con el objetivo de investigar la patogénesis de la interacción entre las dos condiciones.



Esto no es un hecho menor teniendo en cuenta que para 2019 según la International Diabetes Federation (FID) se habían reportado más de 463 millones de personas entre 20 y 79 años con esta enfermedad en todo el mundo. Mientras que en Colombia según los registros del Ministerio de Salud hubo 1.294.940 de pacientes con diabetes, lo que significó, que tres de cada 100 colombianos padecen de esta.



Para el médico diabetólogo Luis Velásquez, un paciente con Covid-19 que tenga factores de riesgo tales como: obesidad, alteraciones en el colesterol o triglicéridos altos y sean sedentarios, pueden desarrollar diabetes tipo 2 debido a “la tormenta inflamatoria que genera el virus”.



“Además, para el tratamiento de casos severos de esta infección viral se utilizan altas dosis de corticoides, lo cual puede conllevar a elevaciones de la glucosa sanguínea. De igual forma, los pacientes con pre-diabetes que han padecido infección por Covid-19, pueden desarrollar una diabetes tipo 2”, agregó Velásquez.



Aunque aún hay muchas dudas sobre el tema, otros expertos del King’s College of London aseguran que este tipo de cepa nueva del coronavirus tiene las posibilidades de ingresar a células con órganos cruciales para el metabolismo del azúcar como el páncreas, el hígado, el tejido adiposo y el intestino delgado, alterando de alguna u otra manera el proceso de la diabetes.



Estas alteraciones pueden causar una aparición de diabetes diferente a las de tipo 1 o 2 e inclusive llegar a ser una enfermedad más grave para los casos de pacientes con causas preexistentes.



Teniendo en cuenta la situación actual por la que pasa el mundo entero y ante el desconocimiento de la mayoría de colombianos acerca de esta enfermedad, el doctor Velásquez dio las siguientes recomendaciones para conservar una buena salud y prevenir la aparición de diabetes:



1. Realizar actividad física diaria: caminar, correr, bailar, nadar, o cualquier práctica de ejercicio físico es importante ya que termina siendo uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes y previene las complicaciones asociadas a la misma.



2. Disminuir alimentos procesados: tales como panes, galletas, productos de pastelería, harinas refinadas, bebidas azucaradas de cualquier tipo. Lo importante es evitar comidas con una alta cantidad de hidratos de carbono o bien que sean de absorción rápida, ya que elevan la glucosa de forma considerable.



3. Mantener una hidratación adecuada: Dado que algunas personas con prediabetes pueden presentar niveles elevados de glucosa en sangre generando que sus riñones los eliminen a través de la orina, el agua se convierte en un bien más que necesario para evitar sufrir algún tipo de deshidratación.



4. Aumentar el consumo de frutas y vegetales en nuestra alimentación diaria: Especialmente aquellos que sean ricos en vitamina D, ya que es importante para el control del azúcar en la sangre. Tanto así, que la mayoría de las organizaciones médicas recomiendan mantener un nivel de vitamina D en la sangre de por lo menos 30 ng/ml.



5. Tener un buen manejo del estrés: Diferentes científicos aseguran que las hormonas del estrés en el cuerpo pueden afectar directamente los niveles de glucosa, un hecho que es problemático cuando el cuerpo no puede procesar esta azúcar que es liberada por las células nerviosas.



6. Mantener en promedio 7 a 8 horas de sueño: El no dormir bien también altera la secreción de las hormonas tales como la melatonina, el cortisol y la insulina entre otras, en consecuencia esto puede llevar a disregular el metabolismo de la glucosa, generando un mayor nivel de ansiedad por comer alimentos calóricos en las 24 horas siguientes al insomnio y a un evento del estrés.



“Considero que si seguimos estos consejos evitaremos la posibilidad de padecer diabetes tipo 2 o prediabetes en personas con factores de riesgo”, concluyó el médico diabetólogo.



Actualmente la FID ya prevé que para 2045 más de 700 millones de personas padecerán de esta enfermedad, lo cual, supondría un incremento del 51% en relación con el número de pacientes que hubo en 2019.