¿Cómo saber si en su casa hay un nido de chinches? Algunos tips

Las chinches son insectos escurridizos que suelen esconderse en lugares específicos y crear nidos con rapidez. Si estos no se descubren a tiempo, pueden infestar otras áreas de la casa, así que aquí le damos algunas recomendaciones para indagar si en su vivienda hay este tipo de plagas.



Lo primero que debe saber es que a veces la presencia de chinches no es evidente, por lo que tendrá que averiguarlo más a fondo y no dejarse guiar por señales pequeñas, como las picaduras. Además, es aconsejable que intente descubrirlo porque tratar una infestación pequeña es menos costoso que una grande.



Para ello, puede buscar indicios de estos insectos cuando limpie, cambie la ropa de cama, entre otras actividades diarias. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una prueba de que hay chinches es:



° Manchas color óxido o rojizas en las sábanas o el colchón. Estas se originan por el aplastamiento de chinches.



° Manchas oscuras diminutas, que indican excremento de chinches y pueden correrse en la tela como lo haría un marcador.



° Los huevos y las cáscaras, los cuales miden 1 mm aproximadamente y son de color amarillo claro.



° Chinches vivas.



El tamaño de las chinches les permite ocultarse casi en cualquier lugar, pero ellas prefieren algunos en específico. iStock

¿Dónde se esconden principalmente las chinches?



Si ya revisó las señales anteriores y no encontró nada, es momento de hacer una búsqueda más exhaustiva. “Cuando no se están alimentando, las chinches se esconden en diferentes lugares”, según el portal oficial de la oficina citada. En ese sentido, se esconden mayormente en:



° Costuras, etiquetas o la base del colchón.

° Cerca de las tuberías.

° Las grietas del armazón de la cama y la cabecera.

° Las costuras de las sillas y sillones, entre almohadones, en los pliegues de las cortinas.

° Los rincones de los cajones.

° En aparatos y tomas eléctricas.

° Detrás de tapices sueltos y de artículos en la pared.

° En el vértice donde la pared y el techo se unen.

° Incluso en la cabeza de un tornillo.



Lea también: ¿Elegir las mejores pantuflas para sus pies? Especialistas dan una guía



"Dado que las chinches son aproximadamente del ancho de una tarjeta de crédito, pueden escabullirse en escondites muy pequeños. Si en una grieta cabe una tarjeta de crédito, también podría esconderse una chinche", se lee en la misma página.