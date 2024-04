Karol G, en Bogotá: lo que no puede ingresar a los conciertos en el estadio El Campín

Este 5 de abril se llevará a cabo la primera fecha del concierto de Karol G en el estadio Nemesio Camacho El Campín y, desde altas horas de la noche del pasado jueves, miles de fanáticos que asistirán a la presentación de la artista antioqueña ya se encuentran haciendo fila a las afueras del escenario.

Este concierto, que hace parte de la gira mundial 'Mañana Será Bonito Tour', será además la apertura de un mes de abril repleto de conciertos de artistas nacionales e internacionales en el país.



Sin embargo, para este recital, que tendrá segunda fecha el sábado 6 de abril, desde la cuenta oficial de la gira de Karol G en Instagram, se han anunciado las medidas de seguridad que los más de 45.000 asistentes al concierto deben cumplir para que el concierto se desarrolle con total seguridad.



La primera tiene que ver con las bolsas. Según la cuenta de la gira de la artista urbana, solo se permite la entrada de bolsas plásticas transparentes, vinil o PVC y que no superen las medidas de 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros. De igual manera, se mencionan bolsas de plástico tipo ziploc y bolsos de mano pequeños, con o sin correa.



Estadio Nemesio Camacho El Campín Archivo EL TIEMPO

Lo que no se puede ingresar

Según se informa en la cuenta del concierto, está prohibido el ingreso de bolsas que 11,5 x 16,5 centímetros de diámetro. De igual manera, no estarán permitidas riñoneras o canguros con cordón que no sean transparenten o que superen las medidas de 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros, maletines, mochilas y hieleras.



A diferencia de lo ocurrido en el Festival Estéreo Pícnic del presente año, no se podrán ingresar vapeadores, cigarrillos o cigarrillos electrónicos, pipas o cualquier artículo que emita humo. Igualmente, tampoco se permite el ingreso de fósforos o elementos que puedan producir chispa.



“Cualquier artículo que se considere peligroso, que represente algún riesgo o inapropiado, a discreción exclusiva del área de operación de eventos (…) Pancartas o letreros, cualquier objeto que obstruya la vista de los demás. Ropa que funcione con pilas, envases de bebidas, termos, latas, recipientes de vidrios y tazas”, son otros artículos prohibidos mencionados en el listado, a menos que sean adquiridos dentro del estadio.



