La explicación matemática de la 'jugosa' victoria de Edwin Castro en lotería de EE. UU.

Tener la posibilidad de ganar la lotería es algo soñado por muchas personas, pues tener ingresos millonarios pueden significar para muchos, salir de aprietos financieros o, simplemente, darse una vida más opulenta.

Es por ello que muchos jugadores recurren a un sinfín de estrategias con el objetivo de poder conseguir un premio mayor. Uno de los grandes ejemplos de la historia reciente es el triunfo de Edwin Castro, quien ganó un premio de Powerball, valuado por más de 2.000 millones de dólares.



(Lea: Documentos que debe tener a mano para lograr descuentos en su retención en la fuente).



Y es que en noviembre de 2023, Castor fue el único ganador del premio mayor. Tras manifestar su querer por recibir el premio en un pago global, en febrero finalmente recibió la enorme suma de 997,6 millones de dólares. Desde ese entonces, su vida ha dado un cambio drástico, pues pasa sus días en una mansión ubicada en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles, siendo vecino de estrellas de talla global en el mundo del entretenimiento.



La fórmula del éxito del estadounidense fue recientemente explicada por Mark Glickman, profesor titular en la Universidad de Harvard.



(Más: 5 frases que utilizan las parejas que tienen una relación amorosa y con respeto).

Lotería iStock

Según dijo el docente al medio británico 'The Sun', la estrategia de Castro consistió en, simplemente, escoger números completamente aleatorios al jugar Powerball, en vez de jugar varias opciones, siguiendo patrones sugeridos por matemáticos y otras personas que aconsejan como ganar la lotería-



(Le recomendamos: ¿Cuánto dinero debe demostrar tener si quiere pasar la frontera de EE. UU.?).



En palabras del experto, los patrones numéricos al jugar la lotería no brindan una ventaja, pues son, a menudo, descubiertos por otras personas, lo que significa que también los usarán y, en caso de resultar victorioso, deben compartir las ganancias con alguien más. El especialista detalló: "si terminas seleccionando un montón de números que son similares a los de otras personas, entonces, si ganas, terminarás dividiendo el premio con todos los demás".



Bajo esa lógica, la recomendación al jugar la lotería es, simplemente, asegurarse de elegir un conjunto de números que, probablemente, otras personas no seleccionarían. Es decir, no optar por un patrón lógico. Sin embargo, Glickman aclaró que, estadísticamente, no había manera en la que Castro obtuviera una ventaja respecto a las probabilidades de acertar los números ganadores.



PORTAFOLIO