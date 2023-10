Eclipse solar: consejos para disfrutar la experiencia de forma segura

El próximo sábado 14 de octubre varios países de Latinoamérica podrán ser testigos de un eclipse solar anular, entre ellos Colombia.



Pero, ¿qué hace a este evento tan especial?

Aunque los eclipses de sol son relativamente comunes en el resto del mundo, no siempre son visibles desde nuestro país. Además, según las estimaciones de los expertos, este fenómeno astronómico no se repetirá hasta el 2034.

El eclipse ocurrirá alrededor de las 11:40 am, por lo que para poder disfrutar de esta experiencia es importante contar con las medidas de seguridad adecuadas para no sufrir daños en los ojos a causa de los rayos del sol.

David Sierra Porta, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) dio a conocer algunos aspectos clave para evitar lesiones oculares durante el eclipse de sol:

No utilizar artículos inadecuados para ver el eclipse:



Existen varios objetos que, aunque puedan parecer adecuados a simple vista, no ofrecen la protección necesaria y pueden resultar peligrosos. Por ejemplo, en el caso de las gafas de sol comunes, sin importar cuán oscuras sean o de su capacidad para bloquear los rayos UV, estos implementos no son suficientes para proteger los ojos de la intensa radiación solar durante un eclipse.



De igual forma, es común escuchar del uso de películas fotográficas, radiografías, CDs y otros materiales caseros para dirigir la vista hacia el sol, sin embargo, estos no proporcionan una filtración adecuada de la luz solar, llegando incluso a derivar en daños permanentes en la retina.



Hay solo una forma segura de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no, y es a través de los filtros solares especiales para ese propósito. Estos se emplean en los 'anteojos para eclipses' o en visores solares manuales y deben cumplir con los estándares de seguridad, conocidos como ISO 12312-2.