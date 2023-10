¿Dónde se verá mejor el eclipse anular de Sol en Colombia?

Este sábado 14 de octubre, después de las 11:00 a. m., se podrá apreciar en el país el eclipse anular del Sol, el evento astronómico en el que la Luna oculta al Sol, formando así un anillo de color oro alrededor del satélite natural de la Tierra.



Este cruzará todo lo que tiene que ver con el continente americano. El eclipse será visible en varias partes de Estados Unidos, México y muchos países de América Central y del Sur, entre estos, Colombia.



Según expertos, el eclipse se podrá apreciar en todo el territorio nacional; sin embargo, solo en ciertas zonas se podrá ver el anillo de oro de forma total.



La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explicó que en el país hay varias ciudades y municipios que estarán en la franja de anularidad. Desde Nuquí (Chocó), Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca) o San Vicente del Caguán (Caquetá) hasta La Pedrera (Amazonas).

Eclipse anular iStock

Estos son los mejores para poder apreciar el eclipse según la organización astronómica. No obstante, en el resto del país también se podrá apreciar el evento, pero de manera parcial. Para citar un ejemplo, en Cartagena de Indias, se podrá ver cómo la Luna tapará hasta el 76 % de la estrella madre del sistema solar.



"Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 % al Sol", dijo Ángela Patricia Pérez, presidenta de la RAC.



Entre los departamentos a los que atravesará el eclipse están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.



"Esto quiere decir que se podrá ver desde Nuquí (Chocó), pasando por Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tello (Huila), hasta La Pedrera en la Amazonia", explica la presidenta de la organización acerca de las locaciones en las que se podrá apreciar la anularidad.

Eclipse Nasa

Tenga en cuenta...

Según Karina Sepúlveda, líder de astronomía del Planetario de Bogotá, al ser un evento no visto en el país desde hace muchos años, la población puede que no tenga claras las precauciones que se deben tener para poder observar el eclipse de forma segura.



Por ende, la experta recomendó, en primer lugar es que, bajo ningún motivo, se puede mirar directamente al Sol. "Para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente".



Estaos lentes no se pueden construir de manera artesanal con elementos como papeles o radiografías. Se deben adquirir en centros de distribución autorizados y especializados en instrumentos de astronomía que cuenten con la certificación ISO 12312-2, la adecuada para la observación masiva del eclipse.

Ruta eclipse anular Colombia

Horarios del eclipse

Si ya posee sus gafas para la protección de sus ojos, ya puede tener en cuenta los horarios en el que se llevará a cabo el evento astronómico. En Bogotá se estima que el eclipse anular del Sol comience a hacia las 11:48 a. m y finalice a las 3:15 p. m.



Al ser un evento extenso, se recomienda también, además de proteger los ojos con las gafas autorizadas, proteger la piel con el uso de bloqueador solar e hidratarse de manera adecuada.



El pico del eclipse se alcanzará a la 1:36 p. m. en Bogotá. Se recomienda también consultar el portal timeanddate.com, para tener información actualizada sobre los horarios del evento en las diferentes ubicaciones del país.



