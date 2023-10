Icontec advierte sobre gafas no certificadas para ver el eclipse solar

Para este sábado 14 de octubre, entre las 11:48 a. m. y las 3:15 p. m., hora local, ocurrirá un eclipse anular de Sol que cruzará las geografías del continente americano.



Este suceso, catalogado por algunos como el evento astronómico del año, será visible en gran parte de los países de la región, incluyendo a Colombia, y se prevé, según expertos, que pueda ser apreciado desde todo el territorio nacional, a pesar de que en algunos lugares no podrá verse en su totalidad.



Este fenómeno, en el que forma un ‘anillo de fuego’, como consecuencia de un bloqueo parcial que le hace la Luna al Sol mientras está en su punto más lejano con respecto a la Tierra, despierta gran curiosidad en la comunidad por apreciarlo. No obstante, varios organismos han venido sensibilizando sobre los riesgos que supone mirar directamente al Sol, sobre todo, durante el desenlace de este evento.



Por ello es que desde hace algunas semanas se han empezado a comercializar en el país gafas especializadas para esta clase de escenarios astronómicos, de forma que cualquier persona interesada en apreciar el eclipse pueda hacerlo de forma segura.



A pesar de esto, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), como organismo certificador, lanzó una alerta al detectar el uso indebido y erróneo de los logos de la ISO y algunas de sus normas en varias gafas que se están comercializando para observar el eclipse del próximo 14 de octubre, lo que podría indicar falsedad en estas referencias.

Eclipse de sol FOTO: iStock

“Aquí es necesario hacer una distinción. Una cosa es la ISO: la Organización Internacional de Normalización, que es quien expide las diferentes normas, en este caso la 12312-2 de 2015, que es una normativa que define los requisitos para las gafas de sol y equipos asociados para la protección contra la luz solar, ni siquiera para eclipses anulares de sol específicamente; y otras son las compañías certificadoras, como Icontec, por ejemplo, cuya labor es certificar que esa normativa se está aplicando correctamente en determinado producto. Por esta razón, no tiene sentido que haya gafas que digan ‘certificadas por la ISO’, ya que eso es impreciso y conlleva a pensar que se trata de una falsedad”, explicaron los voceros del Icontec.



Y agregaron: "Es probable que haya comercios que, por desconocimiento o, incluso, por mala fe, en su afán de vender más, utilicen los logos de la ISO para dar un posible falso parte de tranquilidad hacia sus compradores. Por eso, para evitar potenciales afectaciones en la salud visual de las personas, nuestra recomendación es la misma que la de los expertos en la materia: contáctese con los observatorios y planetarios de su ciudad, ya sea para adquirirlas directamente con ellos, en el caso de que las estén comercializando; o para solicitar orientación sobre proveedores y distribuidores de confianza. En cualquier caso, evite comprar las gafas en la calle o por redes sociales".



La entidad también instó en que las gafas de sol tradicionales con filtro ultravioleta no protegen ante estos escenarios. Mirar directamente al Sol puede incidir en la distorsión o disminución de la agudeza visual central, ya que podrían aparecer áreas sombreadas. Cabe recordar que las células de los ojos no se regeneran al sufrir quemaduras.



