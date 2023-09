Eclipse de Sol de octubre: los riesgos y cuidados a tener en cuenta

Según se sabe, los colombianos podrán apreciar, el próximo 14 de octubre, un eclipse anular de Sol, evento que iniciará a las 11:48 a.m. y alcanzará el punto máximo a la 1:36 p.m.



Esta es una de las maravillas de la naturaleza que el hombre puede apreciar, sin embargo, algunos expertos advierten que mirarlo directamente puede ser un riesgo para la vista.

De acuerdo con el científico Germán Puerta, " los ojos no están diseñados para mirar al Sol", hacerlo podría provocar diferentes lesiones oculares.



Asegura que lo correcto sería observar con unos filtros especializados. De no ser así, obsérvarlo sin las herramientas adecuadas, puede provocar daños a corto o largo plazo.



Puerta, además, considera que utilizar métodos caseros como las gafas oscuras o de Sol no son realmente una forma de protegerse porque no filtran la radiación ultravioleta e infrarroja, a excepción de que los lentes cuenten con una tecnología avanzada.



Entonces, ¿cómo podrían ver los colombianos este evento? El científico asegura que la forma segura es: "Con los filtros certificados, hechos de un material que se inventó para proteger naves espaciales de la radiación solar y tradicionalmente se han usado para observar los eclipses. Filtra la totalidad de la radiación ultravioleta y toda la infrarroja. La segunda forma es con el vidrio para soldar número 14 o superior, y la tercera es una observación indirecta, con la proyección a un papel o a una pantalla usando una cámara oscura con una caja de cartón como la que estamos enseñando a construir en los colegios".



Si efectivamente logra reunir las herramientas, lo que podrá ver con tranquilidad es una parte del Sol en forma de anillo de oro al rededor de la Luna que se verá completamente oscura.



Esto ocurre cuando la Luna se aleja mucho más de la Tierra y el eclipse ocurre cuando alcanza al rededor de 400.000 km, lo que significa que no cubre todo el Sol y hace que se vea como un 'anillo de fuego'.



