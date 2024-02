¿El cigarrillo electrónico realmente es más saludable que uno normal?

Lo mejor para la salud es no fumar ningún tipo de cigarrillo.

En los últimos años, el cigarrillo electrónico se ha vuelto muy popular, junto con la creencia de que es más saludable que la versión tradicional e incluso, un buen aliado para dejar de fumar, pero, ¿qué tan cierto es esto? Los expertos en salud tienen una postura muy clara al respecto.



El cigarrillo electrónico es un sistema inhalador de nicotina que simula el consumo de cigarrillos convencionales, pero sin combustionar las hojas del tabaco. Se comercian en diferentes presentaciones, algunos podrían parecer memorias USB, bolígrafos u otros artículos de uso diario.



Muchas personas han optado por usarlos como un método para dejar de fumar; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que todavía no está claro que tan efectivos sean para lograr este propósito, por el contrario, ha publicado que le preocupa que hayan sido permitidos en el mercado como productos de consumo y comercializados agresivamente entre los jóvenes.



(Lea: ¿Qué significa la palabra Colombia y por qué el país se llama así?)



No está comprobado que sean realmente efectivos para dejar de fumar. iStock

Cigarrillos electrónicos, ¿más saludables que los tradicionales?



De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los cigarrillos electrónicos podrían ser más seguros que los tradicionales, pero esto no quiere decir que los cigarrillos electrónicos sean saludables.



Los científicos señalan que generalmente, el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene menos sustancias químicas tóxicas que la mezcla mortal de 7000 sustancias químicas que hay en el humo de los cigarrillos regulares, sin embargo, el aerosol de los cigarrillos electrónicos no es inofensivo para el organismo humano. Estos dispositivos pueden contener sustancias potencialmente dañinas, como nicotina, metales pesados, plomo, compuestos orgánicos volátiles y agentes que causan cáncer, estos factores pueden variar según cada fabricante.



(Lea: La habilidad que debería desarrollar en sus hijos para que sean exitosos)



Por lo anterior, especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades han sido tajantes en sus conclusiones y afirman que estos productos no son seguros para los jóvenes, los adultos jóvenes, las mujeres embarazadas. Tampoco para los adultos que actualmente no están usando productos de tabaco, además señalan que todavía hacen falta más estudios para poder ser más puntuales en los resultados y recomiendan que si nunca ha fumado o usado otros productos de tabaco o cigarrillos electrónicos, no comience.