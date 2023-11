El colombiano detrás del Bulldog francés avaluado en 100.000 dólares

El mundo de los perros cada vez tiene más glamour y belleza, con distintos tipos de pelaje, color o fisonomía, hoy en día, según datos de National Geographic, se pueden llegar a contar más de 800 razas diferentes. Sin embargo, dentro de una gran variedad, no hay ejemplar que más se está destacando en los últimos años que el de los Bulldogs francés, quienes han recobrado su fama y distinción de siglos, luego de que personajes de la talla de Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Madonna o Snoop Dogg, tuvieran uno de estos.



Sin embargo, esta raza, que viene evolucionando gracias a la genética, ha logrado generar una serie de variantes como los Fluffy, Isabella o los Big ropes, entre otros tantos, que ahora están englobados en la categoría de Bulldog francés exótico y, cuyo valor por la rareza de sus colores, su rostro o su pelaje, podría oscilar entre los US$4.000 hasta los US$20.000. De acuerdo a diferentes estudios, su proporción poblacional se encuentra por debajo del 5% a nivel mundial.

Y entre los pocos que existen de este espécimen, actualmente, uno de los que más está haciendo bulla internacionalmente es Ice Cube, un bull dog francés avaluado por US$100.000. El encantador ejemplar Isabella tri cubierto en crema portador de fluffy, que es propiedad del colombiano Julián Montoya, un experto criador de esta raza en los Estados Unidos quien ha conquistado los corazones y los podios en dos de los concursos más prestigiosos en este país: El Frenchies Gone Viral y Frenchies Gone Viral 2.0, que se llevaron a cabo en la ciudad de Miami. Pero su éxito no se detiene allí, puesto que también se llevó el tercer lugar en el World Frenchie Classic, consolidándose como una sensación en el mundo canino.

“Ice Cube tiene una historia muy linda detrás que requirió un viaje de más de 18 horas a Lituania en donde estaba su padre: Excellence, que es hijo de Polar Jr y su madre, quien hacía parte de uno de los criaderos más reconocidos a nivel mundial: el Tobias Holdgruen de Lamorena Del. El precio de la monta tuvo un costo de US$25.000, y lo interesante, es que su genotipo viene de líneas muy antiguas, húngaras, que son legendarias por la estructura y calidad”, señala Montoya.

Con su color isabelino crema, sus orejas paradas, su gran rostro y una personalidad cautivadora, Ice Cube ha capturado la atención no solo de los jueces de estos prominentes concursos, sino también de amantes de los perros en todo el mundo, lo que ha llevado a tener una larga descendencia que en estos momentos se encuentra en diferentes estados de los EE.UU.

Cabe señalar, que esto sucede en medio de un contexto donde por primera vez en más de tres décadas, Estados Unidos eligió como a una de sus razas favoritas al Bulldog Francés, según el American Kennel Club (AKC), superando al ya popularmente conocido labrador retriever y a otras razas preferidas por muchos como el pastor alemán y el poodle.

Tras haber leído varias investigaciones de universidades como UC Davis, Stanford y Oxford, entre muchas otras, a Julián le apasiona hablar sobre esta raza y su genética. Fue por ello, que hace más de cinco años creó Lean Bullz, un criadero en el que promueve prácticas éticas y responsables de crianza, pero a su vez, proyecta mejorar los genes de esta raza, gracias, a la sangre de su perro ganador.

“Con un hijo en Florida y dos de las hijas de Ice Cube que están en Nueva York, hemos logrado demostrar su belleza genética ganando importantes concursos”, dice Montoya, quien agrega que se esfuerza no solo por producir Bulldogs franceses de apariencia impresionante, sino también individuos con personalidades amorosas y equilibradas, “por eso dedico tiempo y esfuerzo a socializar y criar a los cachorros en un ambiente enriquecedor y estimulante donde puedan desarrollar todo su potencial”.

Ahora, este colombiano espera el próximo año participar en nuevos eventos en donde califiquen a Ice Cube nuevamente como uno de los “reyes” en diferentes categorías, pero adicionalmente, tiene a Rope Daddy, un Bulldog francés Big Rope, una gran promesa que está siendo reconocido en todo EE.UU. por ser el de mejor estructura con ese ADN.

En promedio, comprar un bulldog francés normal, cuesta entre US$1.500 y US$3.000 en los EE. UU. Sin embargo, ese precio puede aumentar significativamente, incluso hasta cinco cifras, dependiendo de la ubicación y la reputación del criador. Además, que es común que se tengan en cuenta factores como el color del pelaje de un perro que, en cuanto más raro sea el color, como azul, lila o chocolate, más puedes esperar pagar.