Virtudes de un líder: ‘debe ser humilde y reconocer que se equivoca’

Después de 50 años, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), viene contribuyendo en la formación de los futuros líderes, empresarios y ejecutivos del país.



Su rectora, Emilia Restrepo, habló con Portafolio de los retos que enfrenta el sector, desarrollos y transformaciones para la educación superior colombiana.



(Lea más: Convocatoria abierta de la OEA: 500 becas en Colombia en maestrías STEM)

¿Qué transformaciones ha tenido el Cesa?



Hoy celebramos la coherencia de 50 años de historia en donde a lo largo de este tiempo hemos venido cumpliendo a cabalidad ese mandato superior que nos dejaron nuestros fundadores, de formar a los líderes del país con excelencia y calidad en una educación práctica personalizada.



El Cesa nunca se ha quedado quieto y por eso hoy podemos celebrar siguiendo con ese espíritu, pero además manteniéndonos como una de las principales universidades del país.

¿Qué celebran?



Fuimos reconocidos en las pruebas Saber Pro como una de las cinco mejores universidades del país, somos la número cuatro. Hemos asegurado la calidad y trayectoria de relacionamiento con el sector empresarial. Esto nos da la certeza de que vamos en el camino correcto.



Y una de las cosas que más tenemos que celebrar es que recibimos la certificación, por parte del Ministerio de Educación, de que fuimos reacreditados por ocho años. Veníamos de un proceso de cuatro años. Estamos contentos porque solamente el 5% de las universidades tienen una acreditación por ocho años, lo que nos pone en el top del país.

¿Qué los distingue?



El sentido práctico de la educación. El 80% de nuestros docentes son de cátedra, que van todos los días a sus oficinas. Tienen un factor que yo lo he llamado “ustedes no se imaginan lo que me pasó ayer” y es traer la práctica, cotidianidad, del sector privado y público a las aulas de clase.



Tenemos un equipo de docentes que representa un poco menos del 20%, que son investigadores. Además de un grupo de investigación en la más alta calificación que es A1. El 83% de nuestros profesores tienen maestrías o doctorados, con una formación de alta calidad.

(Lea más: ‘Éxito en pruebas Saber Pro fue la educación personalizada’: EIA)

¿Cómo acompañan a los estudiantes?



Nos gusta que los estudiantes que entren, se gradúen del Cesa. Somos estrictos en nuestro proceso de admisión. Conocemos a cada uno de los interesados, exploramos cuáles son sus competencias, sus entornos y cuáles son sus intereses alrededor de temas de liderazgo, emprendimiento para que después, como egresados, aporten al país. Tenemos unas de las tasas de deserción más bajas, que no llega al 4%.

¿Qué planean a futuro?



El Cesa cuenta con una ruta clara de cómo hacer su proceso de transformación de aquí al 2030. Tenemos 52 iniciativas andando que tocan toda la institución.



Es un mandato que el Consejo Directivo me dio hace dos años, cuando entré como rectora, en donde la invitación es que acompañe al Cesa en su proceso de transformación institucional. Entienden la urgencia que tenemos de adaptarnos a tendencias que están exigiendo los estudiantes.

¿Qué retos identifican?



Hoy los estudiantes quieren aprender de manera distinta. Estamos convencidos que el gran reto es acompañar a los líderes del futuro en su formación a lo largo de la vida, bien sea en el sector público o en el privado. Otro es el tema del liderazgo. Necesitamos que sean personas audaces, tecnoabiertas, también innovadoras. El líder de hoy tiene que ser humilde, capaz de reconocer que se equivocó y de conectar y colaborar de manera permanente.

(Vea: Trabajo remoto sigue siendo tarea pendiente en Colombia: las razones)

Emilia Restrepo, es la primera rectora mujer del Cesa. Cesar Melgarejo - Portafolio

(Lea más: Icetex busca colombianos para enseñar español en Reino Unido: piden nivel de inglés B1)

¿Cómo ven la conexión empresa y educación?



Para nosotros es casi que una sola. Esa es la esencia del Cesa. Hemos hecho una unidad de la mano del sector empresarial. El 80% de nuestros docentes vienen del sector empresarial. Nuestros estudiantes tienen un relacionamiento y un impacto desde sus inicios con este sector.



El Cesa fue de las primeras universidades que implementó los modelos de prácticas empresariales y hoy seguimos teniendo un diferencial grande.

¿Y el futuro del MBA?



El futuro de los MBA es que se van a transformar profundamente. Estamos en un camino de entender cuál va a ser esa transformación y creo que tendremos noticias interesantes, cerca a finales de este año.

Los MBA hoy necesitan de una formación a lo largo de la vida, a que sean de 18 meses o 24 meses. Van a migrar a unos procesos de modularización, de micro credenciales, de educación flexible que van a aportar a esa formación.

¿Cómo va la alianza 4U?



Es la unión de Eafit, Icesi, Universidad del Norte y Cesa. Cuando nos juntamos somos la Universidad privada regional más grande del país. Nuestro propósito es formar a líderes y talentos. En esta alianza pasan cosas maravillosas, porque nos juntamos en desarrollo de programas conjuntos regionales, en poder ofrecer a las empresas investigaciones más amplias y con una mirada más regional.

(Vea: Las 10 universidades colombianas que más se destacan en producción de artículos)

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio