El secreto infalible para ablandar sus garbanzos en cuestión de minutos

Las legumbres son ese alimento que no puede faltar en un plato de comida balanceado, por ejemplo, los garbanzos. Sin embargo, también es una realidad que no son tan sencillos de preparar si de rapidez se trata.



Regularmente, hay que remojarles para tener una mejor cocción, pero ese paso puede llegar a tardar horas. Aquí le damos un consejo para que lo haga en minutos.



Joan Gimeno, uno de los propietarios de Casa Ruiz Granel, en Barcelona, le dijo a La Vanguardia que su primera recomendación es usar agua descalificada (sin cal) y mineral para lograr que se ablanden lo más rápido posible. Si eso no funciona, entonces se pasaría al segundo paso y el más efectivo: una olla exprés.



Usted podría pensar que esta última se usa cuando ya se va a comenzar a cocinar, pero no es así. "En la olla exprés el tiempo se reducirá más de un 50 por ciento, mientras que en la olla súper rápida a más de un 40 por ciento", señaló el experto.



Lo que sí advirtió es que no es aconsejable usar este método en legumbres como la lenteja, dado que eso podría acelerar su cocción. Además, dijo que hay que tomar en cuenta que existen ciertas legumbres que podrían ser más complicadas de ablandar si son viejas o dependiendo del fabricante.



Garbanzos iStock

Las legumbres que no necesitan remojo



Por otro lado, Gimeno contó que también existen varias de estas semillas que pueden cocerse directamente, sin pasar por alguno de los filtros antes mencionados: "Si se trata de una lenteja de ese mismo año, no hace falta remojo". Lo mismo sucede con una legumbre más pequeña y recién recolectada.

PORTAFOLIO