El secreto para dar una buena impresión desde el primer minuto al hablar con alguien

Se piensa que la primera impresión es la más importante, ya que determina lo que la otra persona valorará de su manera de ser, de ahí la relevancia de saber de qué manera relacionarse para dar una buena imagen desde el inicio, sobre todo en momentos claves de la vida.



Ya sea que esté en una entrevista de trabajo, en una cita o simplemente haciendo nuevos amigos, existe una manera de causar una buena impresión y es mucho más simple de lo que se imagina.

El valor de la honestidad al presentarse



Aunque no lo crea, el mundo no siempre lo está juzgando, así que no entre en pánico ni busque mostrarse como una persona sumamente segura y exitosa, ya que alardear jamás será bueno ante los ojos de los demás, menos si se trata de un desconocido. En su lugar, los expertos de Psychology Today recomiendan mostrarse seguro, asertivo y demostrar empatía por los demás.



Así que antes de comenzar a hablar de su extenso CV, de sus viajes o sus pasiones, dé pie a que la otra persona converse. La Universidad de Harvard dio a conocer, por medio de un estudio, que hablar de nosotros mismos produce una sensación de satisfacción similar a cuando comemos algo que nos gusta.



Por ende, es importante que no olvide este pequeño, pero sencillo acto: permitirle a la otra persona que hable un poco de sí mismo, ya que esto le ayudará a que se sienta mejor y tenga una mejor experiencia cuando converse con usted.



Otros consejos que serán relevantes en una primera cita (de cualquier índole) son: preséntese bien vestido, sí, la primera impresión siempre cuenta; también es necesario que sea amable y demuestre su educación.



No interrumpa al otro cuando habla, evite conversar sobre temas polémicos como la religión (eso pasará cuando tengan más confianza) y sobre todo, sea usted mismo, no hay nada que se valore más en una persona que su honestidad.