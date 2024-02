¿Es desorganizado? Cuidado, estas son las graves consecuencias sicológicas

Las personas organizadas suelen distinguirse por tener claridad en sus objetivos y metas, mientras que, aquellos que son muy desordenados tienden a enfrentarse a diversas problemáticas que los sumen en el círculo vicioso del estancamiento creativo. Por ello, en esta ocasión le diremos cuáles son las graves consecuencias sicológicas de la desorganización.

Así puede afectarle el ser desorganizado

Aunque mucho se ha hablado de las ventajas de tener un buen método de organización, casi nadie se enfoca en mencionar cuáles son los efectos negativos que provoca el no tener orden en los diversos aspectos de la vida.



Por lo cual, llama la atención la perspectiva de Javi Soriano, psicólogo que mencionó en el blog especializado Psicología y Mente cuáles son algunas consecuencias del desorden cotidiano, destacando el estrés, la ansiedad, la falta de productividad, el desorden social y la dificultad para tomar decisiones.

¿Sabía que el desorden puede tener un impacto negativo en su productividad? IStock

Sobre el estrés y la ansiedad, el especialista subrayó que la desorganización provoca una sensación de no tener el control sobre su propio entorno, misma que puede resultar abrumadora, conduciendo a un aumento de la tensión emocional y por ende a un deterioro de la paz mental, contribuyendo además a un decaimiento en el estado de ánimo e incluso a la generación de un sentimiento agobiante.



Además, la desorganización lo puede llevar a la procrastinación y a la pérdida de tiempo buscando cosas que no encuentra debido al desorden, haciéndolo presa de un círculo vicioso que alimenta la disminución de su productividad. Esto sin mencionar que la falta de orden puede dar la impresión de descuido o falta de interés, afectando la percepción que los demás tienen sobre usted.



Por último, el hecho de estar continuamente sumergido en un entorno desordenado provoca el proceso de la toma de decisiones se torne un escenario problemático, ya que es posible que se distraiga con los detalles desorganizados de su cuarto o pensando en todos los pendientes que tiene que realizar y no ha comenzado.



De ahí que el psicólogo mencione que la desorganización "dificulta la concentración en lo que realmente importa", algo que también puede afectar su capacidad para resolver problemas e incluso para conciliar el sueño.

